Политика , 01 мар, 11:40
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Экс-главу ПФР назначили старшим советником гендиректора РЖД
Максим Топилин
Экс-глава Пенсионного фонда Максим Топилин назначен старшим советником генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД», сообщили РБК в пресс-службе компании.
Должность гендиректора РЖД занимает Олег Белозеров. О том, что Топилин станет его советником, РБК сообщал в феврале.
Также источники издания утверждали, что «Единая Россия» обсуждает включение Топилина в избирательный список на выборах в Госдуму.
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