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Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Выборы на Украине ,  
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Глава МВД Украины заподозрил партию Порошенко в попытке шантажа
Арсен Аваков заявил, что требования извинений со стороны главы фракции «Блока Петро Порошенко» «попахивают шантажом». По его словам, МВД продолжит расследовать подкуп избирателей в преддверии президентских выборов
Арсен Аваков (Фото: Назар Фурик / Zuma / ТАСС)

Политической ошибкой Аваков назвал слова председателя фракции БПП Артура Герасимова о том, что МВД занимается несколькими делами о так называемых сетках избирателей — волонтерах, которых незаконно оплачивают из избирательного штаба Петра Порошенко. Это заявление «немного попахивает шантажом — мол, не расследуйте дела нашей партии», заявил министр в интервью изданию TheБабель.

Аваков сообщил, что МВД продолжит расследовать нарушения со стороны всех участников выборов. Отказавшись вдаваться в детали, он подтвердил, что одним из фигурантов является народный депутат от БПП Сергей Березенко, процессуальный статус которого пока не определен.

При этом глава ведомства заявил, что обсуждал с Порошенко то, что «недопустимо подкупать избирателей». «Действующий президент со мной соглашался», — сказал Аваков. «Правду покажет мониторинг, который мы ведем. Думаю, все кандидаты понимают, что полиция настроена серьезно», — подчеркнул Аваков.

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В этом же интервью украинский министр заявил, что в его ведомстве зафиксировали сотрудничество Службы безопасности Украины и ультраправых радикалов. «Мы фиксировали автомобили сотрудников СБУ, которые доставляли наглядную агитацию для этих «протестующих патриотов», — сказал Аваков, допустив, что это могла быть частная инициатива отдельных сотрудников по дискредитации МВД.

Аваков также предупредил, что в случае фальсификации выборов возникнет гигантский скандал, которого «ждет запоребриковый сосед».

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Глава ведомства также допустил, что в случае победы Владимира Зеленского и создания новой коалиции он может согласиться вновь возглавить МВД. «Там могу быть я, а могу и не быть. Возможно, пойду работать в журналистику», — добавил Аваков.

23 февраля Аваков в интервью изданию «Зеркало недели» заявил, что на махинации с подкупом избирателей могло уйти 1,5 млн гривен из национального бюджета. «Только «сетка» агитаторов — 200 тыс. человек. Им за работу полагается вознаграждение по следующей схеме: 500 грн — сейчас, 500 — потом, и 1 тыс. грн (2,4 тыс. руб. — РБК) — премия, если кандидат выиграет», — добавил Аваков. Он добавил, что согласно закону «любая плата за агитацию — это подкуп избирателей».

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О такой же «сетке», но со стороны штаба Юлии Тимошенко 21 февраля рассказал зампредседателя СБУ Виктор Кононенко. По его словам, сотрудники правоохранительных органов обнаружили целую «избирательную пирамиду» на базе штабов «Батькивщины».

Выборы президента Украины состоятся в республике в конце марта. Участие в них помимо Порошенко и Тимошенко примут бывший игрок КВН, артист Владимир Зеленский, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко и другие.
Автор: Артем Филипенок
Теги: Украина, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко
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