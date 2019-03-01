Глава МВД Украины заподозрил партию Порошенко в попытке шантажа

Арсен Аваков заявил, что требования извинений со стороны главы фракции «Блока Петро Порошенко» «попахивают шантажом». По его словам, МВД продолжит расследовать подкуп избирателей в преддверии президентских выборов

Арсен Аваков (Фото: Назар Фурик / Zuma / ТАСС)

Политической ошибкой Аваков назвал слова председателя фракции БПП Артура Герасимова о том, что МВД занимается несколькими делами о так называемых сетках избирателей — волонтерах, которых незаконно оплачивают из избирательного штаба Петра Порошенко. Это заявление «немного попахивает шантажом — мол, не расследуйте дела нашей партии», заявил министр в интервью изданию TheБабель.

Аваков сообщил, что МВД продолжит расследовать нарушения со стороны всех участников выборов. Отказавшись вдаваться в детали, он подтвердил, что одним из фигурантов является народный депутат от БПП Сергей Березенко, процессуальный статус которого пока не определен.

При этом глава ведомства заявил, что обсуждал с Порошенко то, что «недопустимо подкупать избирателей». «Действующий президент со мной соглашался», — сказал Аваков. «Правду покажет мониторинг, который мы ведем. Думаю, все кандидаты понимают, что полиция настроена серьезно», — подчеркнул Аваков.

В этом же интервью украинский министр заявил, что в его ведомстве зафиксировали сотрудничество Службы безопасности Украины и ультраправых радикалов. «Мы фиксировали автомобили сотрудников СБУ, которые доставляли наглядную агитацию для этих «протестующих патриотов», — сказал Аваков, допустив, что это могла быть частная инициатива отдельных сотрудников по дискредитации МВД.