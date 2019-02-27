НАБУ изучит возможные факты хищения окружением Порошенко в сфере обороны

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о возможных хищениях в оборонной сфере. Об этом сообщается на странице бюро в Facebook.

Отмечается, что бюро проанализировало журналистское расследование Bihus.info о фактах коррупции в оборонной сфере и установило, что часть эпизодов, о которых говорится в материале, уже изучается специалистами НАБУ в рамках досудебных расследований.

Факты хищения из госбюджета Украины НАБУ занесло в Единый реестр досудебных расследований страны (ЕРДР) и начало досудебное расследование по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Команда журналистских расследований Bihus.info 26 февраля обнародовала материал, в котором раскрыла схему масштабных хищений в оборонном комплексе, к которым имеют отношения лица, приближенные к президенту страны Петру Порошенко.