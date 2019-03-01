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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Выборы на Украине ,  
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Лукашенко спрогнозировал победу Порошенко на выборах президента Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что на президентских выборах на Украине победит действующий лидер Петр Порошенко. Об этом он сообщил на встрече с представителями общественности и СМИ, передает БелТа.

«Президентом будет Порошенко. Он выйдет во второй тур. Может быть, с Зеленским, может, еще с кем-то», — сказал он.

По мнению Лукашенко, во втором туре те, кто голосовал за Владимира Зеленского, будут вновь голосовать за него. Однако те, кто отдал голоса за других кандидатов, проголосуют за Порошенко.

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Президент отметил, что не дает абсолютных прогнозов. «Но думаю, просчитывая все варианты, что Петр Алексеевич эту должность сохранит», — сказал он. Лукашенко добавил, что не хочет, чтобы ситуация на Украине стала «разменной монетой» и «площадкой розыгрыша» для других государств.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. Опрос Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко и Центра «Социальный мониторинг», опубликованный 27 февраля, показал, что за шоумена Зеленского готовы проголосовать 27% украинцев. За лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко выразили желание проголосовать 18,8% граждан, 18,2% — за Порошенко.

Теги: Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко, Петр Порошенко
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