Лукашенко спрогнозировал победу Порошенко на выборах президента Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что на президентских выборах на Украине победит действующий лидер Петр Порошенко. Об этом он сообщил на встрече с представителями общественности и СМИ, передает БелТа.

«Президентом будет Порошенко. Он выйдет во второй тур. Может быть, с Зеленским, может, еще с кем-то», — сказал он.

По мнению Лукашенко, во втором туре те, кто голосовал за Владимира Зеленского, будут вновь голосовать за него. Однако те, кто отдал голоса за других кандидатов, проголосуют за Порошенко.

Президент отметил, что не дает абсолютных прогнозов. «Но думаю, просчитывая все варианты, что Петр Алексеевич эту должность сохранит», — сказал он. Лукашенко добавил, что не хочет, чтобы ситуация на Украине стала «разменной монетой» и «площадкой розыгрыша» для других государств.