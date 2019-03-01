Зеленский посчитал невозможным достижение мира на Украине без переговоров

Зеленский посчитал невозможным достижение мира на Украине без переговоров

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что достигнуть мира в стране можно только посредством переговоров, в которых, в частности, должны принять участие представители Запада. Об этом сообщает ТСН.

​По его словам, главной целью этих переговоров и последующего достижения мира на Украине является сохранение жизней людей. Зеленский отметил, что хотел бы видеть за столом переговоров большое число международных посредников, в том числе из США и Великобритании.

Комментируя боевые действия в Донбассе, кандидат в президенты высказал мнение, что там идет «реальная война между Россией и Украиной». «Мы не сможем избежать переговоров между Россией и Украиной», — считает Зеленский.

​Он подчеркнул, что в ходе переговоров с Москвой Киев не намерен торговать людьми и территориями.