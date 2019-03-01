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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Зеленский посчитал невозможным достижение мира на Украине без переговоров

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что достигнуть мира в стране можно только посредством переговоров, в которых, в частности, должны принять участие представители Запада. Об этом сообщает ТСН.

​По его словам, главной целью этих переговоров и последующего достижения мира на Украине является сохранение жизней людей. Зеленский отметил, что хотел бы видеть за столом переговоров большое число международных посредников, в том числе из США и Великобритании.

Комментируя боевые действия в Донбассе, кандидат в президенты высказал мнение, что там идет «реальная война между Россией и Украиной». «Мы не сможем избежать переговоров между Россией и Украиной», — считает Зеленский.

​Он подчеркнул, что в ходе переговоров с Москвой Киев не намерен торговать людьми и территориями.

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Президентские выборы пройдут на Украине пройдут 31 марта. Согласно опросу Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко и Центра «Социальный мониторинг», результаты которого были опубликованы 27 февраля, лидером в гонке за президентское кресло является Зеленский, которого готовы поддержать более 27% украинцев. На втором месте оказалась лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 18,8% голосов, третьим стал действующий президент страны Петр Порошенко (18,2%). На четвертом месте народный депутат Юрий Бойко (10,9%), на пятом экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко (8,8%).

Теги: Владимир Зеленский, переговоры, Украина, достижение мира
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