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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Гуаидо пообещал вернуться в Венесуэлу несмотря на угрозу ареста
Объявивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что вернется на родину в понедельник. Ранее Верховный суд страны запретил ему выезжать за границу
Хуан Гуаидо (Фото: Lucio Tavora / AP)

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным главой государства, в понедельник, 4 марта, намерен вернуться в Каракас, об этом он рассказал журналистам в Бразилии, передает Reuters.

По словам Гуаидо, он и члены его семьи получили угрозы, в том числе касающиеся тюремного заключения. Других подробностей он не уточнил. В четверг Гуаидо находился с визитом в Бразилии, где он провел встречу с президентом Жаиром Болсонару, в пятницу он планирует посетить Парагвай.

«Мы продолжаем укреплять отношения со странами, которые признали наши усилия по восстановлению демократии в Венесуэле и проведению свободных выборов», — написал Гуаидо в Twitter.

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В конце января Гуаидо отправился в Колумбию, с территории которой в Венесуэлу должен был прибыть гуманитарный конвой. Действующий президент Николас Мадуро выступил против принятия этих грузов, Венесуэла частично закрыла границу.

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Гуаидо провозгласил себя президентом 23 января, его поддержали США, ряд стран Евросоюза и большая часть государств Южной Америки, тогда как Мадуро легитимным считают Россия, Куба, Китай, Турция, Иран и несколько других стран. 30 января Верховный суд Венесуэлы запретил Гуаидо выезжать за границу. Кроме того, все его банковские счета были заморожены.Такое решение объяснили расследованием в отношении политика. Сам Гуаидо говорил, что попасть в Колумбию ему помогли военные.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Венесуэла
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