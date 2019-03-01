Гуаидо пообещал вернуться в Венесуэлу несмотря на угрозу ареста

Объявивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что вернется на родину в понедельник. Ранее Верховный суд страны запретил ему выезжать за границу

Хуан Гуаидо (Фото: Lucio Tavora / AP)

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным главой государства, в понедельник, 4 марта, намерен вернуться в Каракас, об этом он рассказал журналистам в Бразилии, передает Reuters.

По словам Гуаидо, он и члены его семьи получили угрозы, в том числе касающиеся тюремного заключения. Других подробностей он не уточнил. В четверг Гуаидо находился с визитом в Бразилии, где он провел встречу с президентом Жаиром Болсонару, в пятницу он планирует посетить Парагвай.

«Мы продолжаем укреплять отношения со странами, которые признали наши усилия по восстановлению демократии в Венесуэле и проведению свободных выборов», — написал Гуаидо в Twitter.

В конце января Гуаидо отправился в Колумбию, с территории которой в Венесуэлу должен был прибыть гуманитарный конвой. Действующий президент Николас Мадуро выступил против принятия этих грузов, Венесуэла частично закрыла границу.