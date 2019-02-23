Гуаидо сообщил о помощи военных в поездке на концерт в Колумбию

Гуаидо сообщил о помощи военных в поездке на концерт в Колумбию

Объявивший себя временным президентом спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо рассказал, что попасть на благотворительный концерт в Колумбии ему помогли военные, сообщает издание 800 Notias.

«Все задаются вопросом, как мы сюда попали. Мы здесь, потому что в этом процессе участвовали и Вооруженные силы», — сказал он. По словам Гуаидо, целью визита в Колумбию заключается не в «попрошайничестве», а в том, «чтобы дать понять, что существует кризис».

Ранее о визите Гуаидо на благотворительный концерт для сбора гуманитарной помощи, организованный миллиардером Ричардом Брэнсоном, писала El Nacional, источники которой утверждали, что самопровозглашенный президент Венесуэлы прибыл в Колумбию на вертолете.