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Миллиардер Брэнсон устроил концерт на границе с Венесуэлой. Фоторепортаж

В Колумбии на границе с Венесуэлой проходит масштабный благотворительный концерт. Одним из его организаторов стал британский бизнесмен Ричард Брэнсон (состояние, согласно журналу Forbes — $4,1 млрд). Цель мероприятия — собрать средства для оказания гуманитарной помощи венесуэльцам​. Как прошел концерт — в фоторепортаже РБК
Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Благотворительный концерт с участием местных исполнителей и мировых знаменитостей проходит в колумбийском городе Кукута на границе с Венесуэлой. «Люди умирают в Венесуэле каждый день из-за отсутствия базовых медикаментов <...> каждый день тысячи людей приходят сюда через границу», — заявил один из организаторов мероприятия миллиардер Ричард Брэнсон

Фото: Ernesto Guzman Jr / EPA / ТАСС

Участниками концерта Venezuela Aid Live стали по меньшей мере 32 артиста из десятка стран

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Организаторы концерта предполагают собрать $10 млн и направить их на закупку медицинской и гуманитарной помощи жителям Венесуэлы, пострадавшим от кризиса в их стране

Фото: Ernesto Guzman Jr / EPA / ТАСС

Участвовать в концерте в Кукуте также согласились колумбийские исполнители Хуанес и Карлос Вивес, бразильская певица Анитта и пуэрториканец Луис Фонси, чья песня Despacito стала хитом в 2017 году. На фото: мексиканская певица Паулина Рубио​

Фото: Edgard Garrido / Reuters

Площадку для мероприятия разместили рядом с пунктом сбора гуманитарной помощи, которую в последние недели посылали в Венесуэлу США. Власти Венесэулы отказались принимать эту гуманитарную помощь. В Каракасе назвали груз от Штатов провокацией, направленной на подготовку интервенции

Фото: Mauricio Duenas Castaneda / EPA / ТАСС

Недалеко от концерту в Кукуте пройдет второй концерт — организованный Венесуэлой. Президент Николас Мадуро заявил, что это будет ответом на действия Колумбии и призвал распределить собранную гуманитарную помощь среди «миллионов бедных в Колумбии»

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Ожидалось, что концерт посетят около 250 тыс. человек. Сам концерт бесплатный, на сайте мероприятия проводится сбор пожертвований. На фото: ​венесуэльский певец Хосе Луис Родригес

Фото: Edgard Garrido / Reuters
Аналогичный фестиваль Live Aid прошел в июле 1985 года для сбора средств в помощь пострадавшим от голода в Эфиопии. Площадки были размещены на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и на стадионе Кеннеди в Филадельфии
Авторы: Маргарита Девяткина, Сергей Зимин
Теги: мультимедиа, Венесуэла
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