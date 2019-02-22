Миллиардер Брэнсон устроил концерт на границе с Венесуэлой. Фоторепортаж

Благотворительный концерт с участием местных исполнителей и мировых знаменитостей проходит в колумбийском городе Кукута на границе с Венесуэлой. «Люди умирают в Венесуэле каждый день из-за отсутствия базовых медикаментов <...> каждый день тысячи людей приходят сюда через границу», — заявил один из организаторов мероприятия миллиардер Ричард Брэнсон