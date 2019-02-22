Миллиардер Брэнсон устроил концерт на границе с Венесуэлой. Фоторепортаж

В Колумбии на границе с Венесуэлой проходит масштабный благотворительный концерт. Одним из его организаторов стал британский бизнесмен Ричард Брэнсон (состояние, согласно журналу Forbes — $4,1 млрд). Цель мероприятия — собрать средства для оказания гуманитарной помощи венесуэльцам. Как прошел концерт — в фоторепортаже РБК
Благотворительный концерт с участием местных исполнителей и мировых знаменитостей проходит в колумбийском городе Кукута на границе с Венесуэлой. «Люди умирают в Венесуэле каждый день из-за отсутствия базовых медикаментов <...> каждый день тысячи людей приходят сюда через границу», — заявил один из организаторов мероприятия миллиардер Ричард Брэнсон
Участниками концерта Venezuela Aid Live стали по меньшей мере 32 артиста из десятка стран
Организаторы концерта предполагают собрать $10 млн и направить их на закупку медицинской и гуманитарной помощи жителям Венесуэлы, пострадавшим от кризиса в их стране
Участвовать в концерте в Кукуте также согласились колумбийские исполнители Хуанес и Карлос Вивес, бразильская певица Анитта и пуэрториканец Луис Фонси, чья песня Despacito стала хитом в 2017 году. На фото: мексиканская певица Паулина Рубио
Площадку для мероприятия разместили рядом с пунктом сбора гуманитарной помощи, которую в последние недели посылали в Венесуэлу США. Власти Венесэулы отказались принимать эту гуманитарную помощь. В Каракасе назвали груз от Штатов провокацией, направленной на подготовку интервенции
Недалеко от концерту в Кукуте пройдет второй концерт — организованный Венесуэлой. Президент Николас Мадуро заявил, что это будет ответом на действия Колумбии и призвал распределить собранную гуманитарную помощь среди «миллионов бедных в Колумбии»
Ожидалось, что концерт посетят около 250 тыс. человек. Сам концерт бесплатный, на сайте мероприятия проводится сбор пожертвований. На фото: венесуэльский певец Хосе Луис Родригес