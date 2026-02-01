NYT написала о переносе трехсторонней встречи в ОАЭ

Второй раунд переговоров России, Украины и США в Абу-Даби был отложен, пишет NYT, отметив, что это произошло после встречи Дмитриева с американскими переговорщиками в Майами 31 января. Обе стороны называли встречу конструктивной

Абу-Даби, ОАЭ (Фото: Konstantin-Bolotin / Shutterstock)

Второй раунд трехсторонних переговоров — между Россией, Украиной и США — в Абу-Даби был отложен, пишет The New York Times.

На 1 февраля было запланировано продолжение переговоров в двустороннем формате, однако госсекретарь США Марко Рубио допускал участие представителей Вашингтона. В Кремле говорили, что это «ориентировочная» дата. Президент Украины Владимир Зеленский допускал перенос встречи из-за обострения ситуации между США и Ираном.

1 февраля Зеленский объявил, что следующий раунд трехсторонних переговоров пройдет в Абу-Даби 4-5 февраля. «Украина готова к предметному разговору, и мы заинтересованы в том, чтобы результат приблизил нас к реальному и достойному окончанию войны», — подчеркнул он.

Украинский президент не уточнил, состоится ли встреча в двустороннем формате 1 февраля.

Как отмечает NYT, второй раунд трехсторонних переговоров был перенесен после встречи спецпредставителя российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с американской переговорной командой в Майами 31 января. Подробности обсуждений не раскрывались.

Дмитриев встретился с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, министром финансов Скоттом Бессентом и комиссаром Федеральной службы по закупкам (FAS) в рамках Управления служб общего назначения Джошем Грюнбаумом.

Дмитриев назвал эту встречу «конструктивной» и рассказал о «продуктивном» обсуждении в рамках американо-российской экономической рабочей группы. В числе тем, которые эта группа обсуждала в ходе предыдущего раунда переговоров 23-24 января, — финансирование восстановления пострадавших в ходе боевых действий территорий за счет замороженных в США российских активов.

Уиткофф также счел переговоры 31 января конструктивными. «Нас воодушевила эта встреча, она показывает, что Россия работает над обеспечением мира на Украине», — заявил он.