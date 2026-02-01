 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

NYT написала о переносе трехсторонней встречи в ОАЭ

NYT: новый раунд переговоров России, Украины и США в Абу-Даби отложен
Сюжет
Мирный план по Украине
Второй раунд переговоров России, Украины и США в Абу-Даби был отложен, пишет NYT, отметив, что это произошло после встречи Дмитриева с американскими переговорщиками в Майами 31 января. Обе стороны называли встречу конструктивной
Абу-Даби, ОАЭ
Абу-Даби, ОАЭ (Фото: Konstantin-Bolotin / Shutterstock)

Второй раунд трехсторонних переговоров — между Россией, Украиной и США — в Абу-Даби был отложен, пишет The New York Times.

На 1 февраля было запланировано продолжение переговоров в двустороннем формате, однако госсекретарь США Марко Рубио допускал участие представителей Вашингтона. В Кремле говорили, что это «ориентировочная» дата. Президент Украины Владимир Зеленский допускал перенос встречи из-за обострения ситуации между США и Ираном.

1 февраля Зеленский объявил, что следующий раунд трехсторонних переговоров пройдет в Абу-Даби 4-5 февраля. «Украина готова к предметному разговору, и мы заинтересованы в том, чтобы результат приблизил нас к реальному и достойному окончанию войны», — подчеркнул он.

Украинский президент не уточнил, состоится ли встреча в двустороннем формате 1 февраля.

Как отмечает NYT, второй раунд трехсторонних переговоров был перенесен после встречи спецпредставителя российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с американской переговорной командой в Майами 31 января. Подробности обсуждений не раскрывались.

Reuters оценил вероятность продолжения переговоров в Абу-Даби 1 февраля
Политика
Абу-Даби, ОАЭ

Дмитриев встретился с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, министром финансов Скоттом Бессентом и комиссаром Федеральной службы по закупкам (FAS) в рамках Управления служб общего назначения Джошем Грюнбаумом.

Дмитриев назвал эту встречу «конструктивной» и рассказал о «продуктивном» обсуждении в рамках американо-российской экономической рабочей группы. В числе тем, которые эта группа обсуждала в ходе предыдущего раунда переговоров 23-24 января, — финансирование восстановления пострадавших в ходе боевых действий территорий за счет замороженных в США российских активов.

Уиткофф также счел переговоры 31 января конструктивными. «Нас воодушевила эта встреча, она показывает, что Россия работает над обеспечением мира на Украине», — заявил он.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Полина Мартынова Полина Мартынова
Переговоры перенос Владимир Зеленский Абу-Даби Кирилл Дмитриев Стив Уиткофф
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Зеленский назвал даты следующих мирных переговоров России, США и Украины
Политика
С чем Россия и Украина подошли ко второму раунду переговоров в Абу-Даби
Политика
Reuters узнал, что перед переговорами в Абу-Даби в США прилетит Дмитриев
Политика
