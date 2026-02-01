Медведев заявил, что Россия «не нашла» подлодок, которыми угрожал Трамп

Дмитрий Медведев (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Россия так и не увидела никаких подводных лодок, об отправлении которых к ее берегам говорил президент США Дональд Трамп в сентябре 2025 года, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев совместном в интервью ТАСС.

«Можно иронизировать, что что-то непродуманно или эмоционально. Да, наверное, так и есть. Пару лодок хотел отправить куда-то, мы так их и не нашли», — сказал Медведев и отметил, что заявления Трампа в соцсетях иногда выглядят «эмоциональными и непродуманными».

Трамп 1 августа 2025 года приказал направить две атомные подводные лодки для размещения «в соответствующих регионах» после заявлений Медведева и назвал это мерой предосторожности. «Мы не можем допустить, чтобы люди разбрасывались словом «ядерное», — пояснял американский лидер.

Этому распоряжению предшествовала заочная перепалка президента США с Медведевым, который критиковал его за выдвижение России ультиматума по урегулированию конфликта на Украине. Зампред российского Совбеза упомянул об опасности «несуществующей в природе «мертвой руки». Так на Западе называют российскую систему управления ядерными ударами «Периметр», которая запрограммирована на автоматический ответный ядерный удар.

4 августа Трамп заявил, что отправленные ближе к России атомные подлодки находятся «там, где им положено быть».

Материал дополняется