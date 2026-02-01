 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Медведев заявил, что Россия «не нашла» подлодок, которыми угрожал Трамп

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Россия так и не увидела никаких подводных лодок, об отправлении которых к ее берегам говорил президент США Дональд Трамп в сентябре 2025 года, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев совместном в интервью ТАСС.

«Можно иронизировать, что что-то непродуманно или эмоционально. Да, наверное, так и есть. Пару лодок хотел отправить куда-то, мы так их и не нашли», — сказал Медведев и отметил, что заявления Трампа в соцсетях иногда выглядят «эмоциональными и непродуманными».

Трамп 1 августа 2025 года приказал направить две атомные подводные лодки для размещения «в соответствующих регионах» после заявлений Медведева и назвал это мерой предосторожности. «Мы не можем допустить, чтобы люди разбрасывались словом «ядерное», — пояснял американский лидер.

Этому распоряжению предшествовала заочная перепалка президента США с Медведевым, который критиковал его за выдвижение России ультиматума по урегулированию конфликта на Украине. Зампред российского Совбеза упомянул об опасности «несуществующей в природе «мертвой руки». Так на Западе называют российскую систему управления ядерными ударами «Периметр», которая запрограммирована на автоматический ответный ядерный удар.

Как Медведев, сенатор Грэм и Трамп поспорили из-за ультиматума по Украине
Политика

4 августа Трамп заявил, что отправленные ближе к России атомные подлодки находятся «там, где им положено быть». 

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Персоны
Егор Алимов, Полина Мартынова Полина Мартынова
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Вучич предрек удар США по Ирану в течение 48 часов Политика, 14:55
Алькарас стал самым молодым обладателем карьерного «Большого шлема» Спорт, 14:48
Медведев заявил, что Россия «не нашла» подлодок, которыми угрожал Трамп Политика, 14:36
Зеленский назвал ключевое условие для решения территориального вопроса Политика, 14:32
В Анталье пассажирский автобус попал в аварию, девять человек погибли Общество, 14:28
Американскому боксеру сбили с головы парик во время победного боя Спорт, 14:26
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:15
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Путин в день 95-летия со дня рождения Бориса Ельцина позвонил его вдове Политика, 14:14
Литературные ужины и гастротуры: как Тула привлекает премиальных туристов
РАДИО
 Общество, 14:04
До трех выросло число погибших из-за взрыва в центре МВД Коми Общество, 13:57
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
В ДНР из-за атаки дронов погибли женщина и ребенок Политика, 13:42
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:40
FT узнала о проблемах с саудовскими визами у компаний из ОАЭ Политика, 13:38