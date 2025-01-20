Красный Крест сообщил итоги розыска пропавших жителей Курской области

РКК: более 1,4 тыс. пропавших жителей Курской области вышли на связь с родными

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С августа 2024 года 1419 жителей Курской области, судьба которых была неизвестна, смогли восстановить связь с близкими, сообщила пресс-служба Российского Красного Креста (РКК) по итогам совместной работы с правительством Курской области, уполномоченным по правам человека в России и Международным Комитетом Красного Креста (МККК).

Среди граждан, с которыми удалось установить связь, 1098 гражданских лиц и 321 военнослужащий.

Всего в РКК поступило 7061 обращение о восстановлении семейных связей, утраченных вследствие чрезвычайной ситуации, объявленной в Курской области. Ведомство уточнило, что одного человека могут искать сразу несколько людей. Больше всего гражданских разыскиваемых, по данным РКК, в Суджанском районе Курской области — 64,12% от общего количества обращений.

В организации отметили, что для оказания психологической поддержки и уточнения информации по поступившим обращениям было совершено 11 435 звонков.

РКК ранее рассказывал, как устроен поиск пропавших. Заявку можно подать через горячую линию, сайт РКК или лично в мобильных пунктах в Курске.

Все заявки собираются в единую базу, которая ежедневно сверяется с другими источниками данных, например, Минцифры и МВД. Если есть совпадение, РКК связывается с разыскиваемым и восстанавливает связь с родными.

Заявки без совпадений продолжают проверять ежедневно, а для людей, вероятно, остающихся в своих домах, организуется эвакуация через МЧС.