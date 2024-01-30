Politico узнала варианты ответа США на атаку их базы в Иордании

Politico: США могут атаковать иранские объекты в ответ на удар по их базе

В США считают, что удар дроном по их военной базе у границы Иордании и Сирии нанесли поддерживаемые Ираном боевики, поэтому рассматриваются ответные атаки в отношении сил или объектов Тегерана. Он отвергал причастность к нападению

Джо Байдену докладывают об атаке дрона на военную базу США (Фото: The White House / Reuters)

США рассматривают возможность ответить на нападение на свою военную базу в Иордании, атаковав иранский персонал в Сирии или Ираке или иранские военно-морские объекты в Персидском заливе, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Варианты ждут одобрения президента Джо Байдена, сказали собеседники издания. Удары начнутся спустя пару дней после того, как он даст согласие, и будут нанесены волнами по нескольким целям.

Экс-начальник штаба ЦРУ и Пентагона Джереми Баш в беседе с Politico отметил, что все предыдущие меры сдерживания не оказали достаточного эффекта на Тегеран, «поэтому эскалация неизбежна». Еще один собеседник издания, бывший участник мирных переговоров США по Ближнему Востоку Аарон Дэвид Миллер сказал, что ответ США сопряжен с риском «спровоцировать настоящую региональную войну». «Они знают, что Иран не может позволить себе прямой конфликт с Соединенными Штатами, но это может полностью натравить «Хезболлу» на Израиль или американские активы, и это может привести к раскручиванию спирали», — предупредил он.

28 января Центральное командование США сообщило об атаке неизвестного беспилотника по базе Tower 22 на северо-востоке Иордании, рядом с границей с Сирией. В результате были убиты трое военнослужащих, 25 ранены. Позднее число пострадавших выросло до 34.

Байден заявил, что нападение «было совершено радикальными группировками боевиков, поддерживаемых Ираном, действующими в Сирии и Ираке». Тегеран отвергал обвинения, указав, что не имеет отношения к атаке, а «группы сопротивления в регионе» не подчиняются его приказам.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США не смогли отразить атаку беспилотника на базу, поскольку в это же время туда возвращался американский дрон. Это создало путаницу — не было ясно, какой из БПЛА является американским. Со слов собеседников издания, атаковавший базу аппарат был запущен из Ирака ополчением, поддерживаемым Ираном. При этом в Пентагоне заявляли, что не нашли доказательств причастности Тегерана к удару.