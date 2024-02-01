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США обвинили «Исламское сопротивление Ирака» в ударе по базе в Иордании

Белый дом: удар по базе США в Иордании нанесло «Исламское сопротивление Ирака»

Соединенные Штаты считают, что удар по американской военной базе в Иордании нанесла группировка «Исламское сопротивление Ирака». Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы считаем, что нападение в Иордании было спланировано, обеспечено ресурсами и проведено зонтичной группировкой под названием «Исламское сопротивление Ирака», в которую входит ряд группировок, включая «Катаиб Хезболлах», — сказал он на брифинге.

Кирби заявил, что «есть признаки того, что делает «Катаиб Хезболлах», добавив, что в США не возлагают вину конкретно на эту группировку. По его словам, президент Джо Байден «считает, что важно ответить соответствующим образом».

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Военная база США в Иордании

Байден ранее сообщил, что планирует ответить на удар по американской военной базе, подчеркнув, что не стремится к «крупной войне на Ближнем Востоке». «Это не то, что мне нужно», — сказал он. Отвечая на вопрос журналистов, считает ли он Иран ответственным за атаку, Байден сказал, что иранские власти «поставляют оружие людям, которые это сделали».

Американская база Tower 22 на северо-востоке Иордании, рядом с границей с Сирией, подверглась атаке беспилотника 28 января. Пентагон сообщил о гибели троих и ранении более 30 военнослужащих.

Байден заявил, что за атакой стоят поддерживаемые Ираном боевики, которые действуют в Сирии и Ираке. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани утверждает, что «группы сопротивления в регионе» не подчиняются приказам Ирана, и страна не влияет на то, как «Исламское сопротивление Ирака» решает «поддержать палестинскую нацию или защитить себя и народ своей страны от любой агрессии».

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Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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