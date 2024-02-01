США обвинили «Исламское сопротивление Ирака» в ударе по базе в Иордании

Соединенные Штаты считают, что удар по американской военной базе в Иордании нанесла группировка «Исламское сопротивление Ирака». Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы считаем, что нападение в Иордании было спланировано, обеспечено ресурсами и проведено зонтичной группировкой под названием «Исламское сопротивление Ирака», в которую входит ряд группировок, включая «Катаиб Хезболлах», — сказал он на брифинге.

Кирби заявил, что «есть признаки того, что делает «Катаиб Хезболлах», добавив, что в США не возлагают вину конкретно на эту группировку. По его словам, президент Джо Байден «считает, что важно ответить соответствующим образом».

Байден ранее сообщил, что планирует ответить на удар по американской военной базе, подчеркнув, что не стремится к «крупной войне на Ближнем Востоке». «Это не то, что мне нужно», — сказал он. Отвечая на вопрос журналистов, считает ли он Иран ответственным за атаку, Байден сказал, что иранские власти «поставляют оружие людям, которые это сделали».

Американская база Tower 22 на северо-востоке Иордании, рядом с границей с Сирией, подверглась атаке беспилотника 28 января. Пентагон сообщил о гибели троих и ранении более 30 военнослужащих.

Байден заявил, что за атакой стоят поддерживаемые Ираном боевики, которые действуют в Сирии и Ираке. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани утверждает, что «группы сопротивления в регионе» не подчиняются приказам Ирана, и страна не влияет на то, как «Исламское сопротивление Ирака» решает «поддержать палестинскую нацию или защитить себя и народ своей страны от любой агрессии».