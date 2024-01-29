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Иран заявил о непричастности к атаке дрона на военную базу США в Иордании

IRNA: Иран заявил о непричастности к атаке дрона на военную базу США в Иордании
Фото: Iranian Army Office / Global Look Press
Фото: Iranian Army Office / Global Look Press

Иран не имеет отношения к атаке беспилотника на базу вооруженных сил США в Иордании, в результате которой погибли трое американских военных. Об этом заявил агентству IRNA неназванный представитель Ирана в ООН.

«Иран не имеет никакого отношения к этим нападениям и конфликту между армией США и группами сопротивления в регионе», — сказал собеседник агентства.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани также заявил, что «группы сопротивления в регионе» не подчиняются приказам Ирана. Страна не влияет на то, как «Исламское сопротивление в Ираке» решает «поддержать палестинскую нацию или защитить себя и народ своей страны от любой агрессии», добавил он.

Канаани подчеркнул, что «с начала нынешнего кризиса в Газе Иран неоднократно предупреждал об опасности расширения масштабов конфликта в регионе из-за продолжающихся нападений сионистского режима на палестинский народ и тотальной поддержки США геноцида палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу».

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Американская база Tower 22 на северо-востоке Иордании, рядом с границей с Сирией, подверглась атаке беспилотника 28 января. Пентагон сообщил о гибели троих и ранении 34 военнослужащих.

Президент США Джо Байден заявил, что за атакой стоят поддерживаемые Ираном боевики, которые действуют в Сирии и Ираке. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское сопротивление в Ираке», которую поддерживает Тегеран.

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Агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что США рассматривают несколько вариантов ответных действий. Один из них — тайная операция, в ходе которой Вашингтон нанесет удар по Ирану. При этом Соединенные Штаты не будут брать на себя ответственность, но «пошлют четкий сигнал» Тегерану.

При втором варианте целью станут иранские чиновники, как это были при экс-президенте США Дональде Трампе, который приказал провести операцию по убийству генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года. Независимо от того, что выберет Байден, его решение окажется одним из самых важных за время его президентства, пишет агентство.

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