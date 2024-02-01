Член парламента Британии уйдет в отставку из-за угроз жизни от исламистов

Член партии Тори Фрир рассказал, что более десяти лет получал угрозы из-за своей проеврейской позиции, но больше не может рисковать жизнью. В декабре был подожжен офис в его избирательном округе, это определило решение политика

Майк Фрир (Фото: Jacob King / PA Images / Reuters)

Член британского парламента от консервативной партии и парламентский заместитель государственного секретаря юстиции Майк Фрир объявил о намерении уйти в отставку, поскольку получает угрозы из-за своих проеврейских взглядов, сообщает Daily Mail.

Фрир заявил о своей отставке премьер-министру Риши Сунаку после ряда угроз и инцидентов, последним стал поджог офиса в его избирательном округе в северном пригороде Лондона в декабре. The Financial Times отмечает, что в этом районе самая высокая доля евреев среди избирателей. По словам Фрира, они опасаются бывать в центре британской столицы, когда там проходят акции в поддержку Палестины. Политик выразил беспокойство из-за всплеска антисемитизма в стране.

Парламентарий рассказал, что в целом он подвергался запугиванию более десяти лет: первые угрозы поступили ему в начале 2010-х от группировки «Мусульмане против крестовых походов». По мнению Фрира, ему «повезло остаться в живых», избежав конфликта с террористом Али Харби Али, который зарезал члена парламента от Тори сэра Дэвида Эймса в 2021 году.

Daily Mail указывает, что это не единственное нападение на политиков на почве событий на Ближнем Востоке в последние десятилетия: в 2010-м сторонником Аль-Каиды (признана в России террористической организацией и запрещена) был ранен член лейбористской партии Стивен Тиммс, а в 2016-м была убита его однопартиец Джо Кокс (она защищала жертв конфликта в Сирии и погибла от рук британского националиста).

Фрир отметил, что он больше не может заставлять свою семью беспокоиться о его жизни, даже несмотря на принятие мер предосторожности: например, он надевал бронежилет на публичные мероприятия.

После начала войны Израиля и ХАМАС во многих странах мира прошли акции в поддержку палестинцев из-за израильских атак по сектору Газа. В Лондоне такие акции собирали десятки тысяч участников. Как утверждал бывший посол Израиля в Москве Александр Бен Цви, такие демонстрации представляют собой проявление антисемитизма и направлены не против политики Израиля, а против евреев.

Однако имели место и акции против антисемитизма. Так, во Франции подобное шествие собрало свыше 100 тыс. человек.