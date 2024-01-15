В Британии задержали планировавших сорвать работу Лондонской бирже

В Британии задержали шесть человек за заговор о срыве открытия Лондонской биржи

В Великобритании задержали шестерых пропалестинских активистов по подозрению в организации срыва торгов на Лондонской фондовой бирже, сообщила Служба столичной полиции (MPS).

В MPS указали, что информацию о готовящемся заговоре передала газета The Daily Express 12 января.

«Утверждалось, что активисты из группы Palestine Action намеревались напасть на Лондонскую фондовую биржу утром в понедельник, 15 января, нанеся ущерб и «заблокировав» здание в попытке помешать открытию торгов», — говорится в сообщении ведомства.

В результате сотрудники полиции задержали шестерых подозреваемых — трех мужчин и трех женщин в возрасте от 23 лет до 31 года.

По данным Express, активисты планировали провести «неделю хаоса». Как писало издание, в здании Лондонской фондовой биржи часть протестующих собиралась использовать огнетушители, наполненные красной краской, а после этого пристегнуть велосипедными замками себя за горло к входным дверям. Другие активисты должны были «стрелять» поддельными банкнотами, окрашенными в красный цвет.