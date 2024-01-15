 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

В Британии задержали планировавших сорвать работу Лондонской бирже

В Британии задержали шесть человек за заговор о срыве открытия Лондонской биржи
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

В Великобритании задержали шестерых пропалестинских активистов по подозрению в организации срыва торгов на Лондонской фондовой бирже, сообщила Служба столичной полиции (MPS).

В MPS указали, что информацию о готовящемся заговоре передала газета The Daily Express 12 января.

«Утверждалось, что активисты из группы Palestine Action намеревались напасть на Лондонскую фондовую биржу утром в понедельник, 15 января, нанеся ущерб и «заблокировав» здание в попытке помешать открытию торгов», — говорится в сообщении ведомства.

В результате сотрудники полиции задержали шестерых подозреваемых — трех мужчин и трех женщин в возрасте от 23 лет до 31 года.

Сотрудников Белого дома эвакуировали из-за пропалестинского протеста
Политика

По данным Express, активисты планировали провести «неделю хаоса». Как писало издание, в здании Лондонской фондовой биржи часть протестующих собиралась использовать огнетушители, наполненные красной краской, а после этого пристегнуть велосипедными замками себя за горло к входным дверям. Другие активисты должны были «стрелять» поддельными банкнотами, окрашенными в красный цвет.

Теги
Великобритания Лондон Лондонская фондовая биржа заговор арест
Материалы по теме
Сотрудников Белого дома эвакуировали из-за пропалестинского протеста
Политика
Десятки тысяч человек вышли в Стамбуле на марш в поддержку Палестины
Политика
В Нью-Йорке и Вашингтоне прошли акции протеста после ударов по Йемену
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 96,75 (-0,79) Инвестиции, 12 янв, 16:50 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 88,13 (-0,65) Инвестиции, 12 янв, 16:50
На Сахалине из-за циклона перекрыли несколько трасс Общество, 05:11
Австралия утилизирует списанные вертолеты MRH-90 вместо передачи Украине Политика, 05:05
В Британии задержали планировавших сорвать работу Лондонской бирже Общество, 04:45
Шольц и Бербок вышли на демонстрацию против правых экстремистов Политика, 04:32
В Аризоне четыре человека погибли при падении воздушного шара Общество, 03:54
Bild узнал о подготовке в Берлине к сценарию войны России и НАТО Политика, 03:38
В Абхазии опровергли данные о продаже дачи Сталина на озере Рица Политика, 03:30
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Wildberries сообщила о поисках 16 человек со сгоревшего склада Общество, 03:07
Северная Корея провела испытание ракеты с гиперзвуковой боеголовкой Политика, 02:33
Умер актер из «Елок» Адылбек Атыхаев Общество, 01:58
Старовойт сообщил о трех сбитых над Курской областью ракетах Политика, 01:45
Axios узнал о недовольстве Байдена из-за отказа Израиля следовать советам Политика, 01:34
Спрятавшего митингующих в храме священника отправили из Москвы в Испанию Политика, 01:28
Над Курском и Курским районом сработала ПВО Политика, 01:12