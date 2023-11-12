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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Париже прошел крупнейший за последние годы марш против антисемитизма

AP: свыше 100 тыс. человек приняли участие в марше против антисемитизма в Париже
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Одна из крупнейших демонстраций против антисемитизма, которые проходят во Франции с начала 1980-х годов, прошла сегодня в Париже. В шествии, организованном властями, приняли участие 105 тыс. человек

Фото: Claudia Greco / Reuters
Бывший президент Франции Николя Саркози, председатель Национальной ассамблеи Франции Яэль Браун-Пиве и председатель Сената Жерар Ларше
(Фото: Claudia Greco / Reuters)
Председатель Сената Жерар Ларше, премьер-министр Франции Элизабет Борн и бывший президент Франции Франсуа Олланд
(Фото: Claudia Greco / Reuters)
Вице-президент Национального собрания Себастьен Шеню, депутат Национального собрания Марин Ле Пен и председатель партии «Национальное объединение» Жордан Барделла
(Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press)
Депутат Национального собрания Марион Марешаль-Ле Пен и лидер политической партии «Реконкиста» Эрик Земмур
(Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)
Национальный секретарь Коммунистической партии Франции и член парламента Фабьен Руссель, лидер политической партии «Экологисты» Марин Тонделье и первый секретарь Французской социалистической партии и член парламента Оливье Фор
(Фото: Claudia Greco / Reuters)
Члены французского парламента Эрик Вёрт от Возрождения, Мейер Хабиб от Союза демократов и независимых, Эрик Сиотти и Франсуа Баруан от республиканцев и член Европейского парламента Надин Морано от республиканцев
(Фото: Claudia Greco / Reuters)

Свыше 100 тыс. человек приняли участие в марше против роста антисемитизма на фоне продолжающейся войны Израиля и ХАМАС, пишет Assosiated Press (AP).

«Великий марш против антисемитизма» был организован по призыву председателей Национальной ассамблеи и Сената Яэля Брауна-Пиве и Жерара Ларше. Колонну митингующих, среди которых были премьер-министр Элизабет Борн, лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и бывший президент Николя Саркози, сопровождали свыше 3 тыс. полицейских.

Как отмечает AP, президент Эмманюэль Макрон на марше не присутствовал, однако выразил поддержку протестующим и призвал «восстать против невыносимого возрождения необузданного антисемитизма».

По данным властей, всего участие в марше приняли свыше 180 тыс. человек. Из них большинство собрались в Париже — 105 тыс., Марселе — 7,5 тыс. и Страсбурге - 5 тыс. La Tribune пишет, что это девятая по счету демонстрация против антисемитизма во Франции и одна из крупнейших с начала 1980-х годов.

На фоне войны Израиля и палестинского движения ХАМАС по всей Европе продолжаются многотысячные митинги в поддержку Палестины. 11 октября глава французского МВД Жеральд Дарманен приказал запретить «пропалестинские демонстрации, поскольку они могут вызвать нарушения общественного порядка». Полицейские в Париже получили приказ разгонять и штрафовать демонстрантов. МВД пригрозило «нарушителям спокойствия» и организаторам акций арестом.

Несмотря на это, во французских городах практически ежедневно проходят крупные пропалестинские митинги. Так, накануне BFM TV сообщал, что манифестация в поддержку Палестины собрала на улицах Парижа свыше 16 тыс. человек. По данным телеканала, митинг проходит под лозунгом «Остановите резню в секторе Газа! Франция должна потребовать немедленного прекращения огня». Подавляющее большинство демонстрантов составляли члены левых и ультралевых партий и организаций. Они размахивали флагами Палестины, которые в большом количестве принесли с собой.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Париж Франция антисемизм ХАМАС Израиль сектор Газа
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