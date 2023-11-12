В Париже прошел крупнейший за последние годы марш против антисемитизма
Свыше 100 тыс. человек приняли участие в марше против роста антисемитизма на фоне продолжающейся войны Израиля и ХАМАС, пишет Assosiated Press (AP).
«Великий марш против антисемитизма» был организован по призыву председателей Национальной ассамблеи и Сената Яэля Брауна-Пиве и Жерара Ларше. Колонну митингующих, среди которых были премьер-министр Элизабет Борн, лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и бывший президент Николя Саркози, сопровождали свыше 3 тыс. полицейских.
Как отмечает AP, президент Эмманюэль Макрон на марше не присутствовал, однако выразил поддержку протестующим и призвал «восстать против невыносимого возрождения необузданного антисемитизма».
По данным властей, всего участие в марше приняли свыше 180 тыс. человек. Из них большинство собрались в Париже — 105 тыс., Марселе — 7,5 тыс. и Страсбурге - 5 тыс. La Tribune пишет, что это девятая по счету демонстрация против антисемитизма во Франции и одна из крупнейших с начала 1980-х годов.
На фоне войны Израиля и палестинского движения ХАМАС по всей Европе продолжаются многотысячные митинги в поддержку Палестины. 11 октября глава французского МВД Жеральд Дарманен приказал запретить «пропалестинские демонстрации, поскольку они могут вызвать нарушения общественного порядка». Полицейские в Париже получили приказ разгонять и штрафовать демонстрантов. МВД пригрозило «нарушителям спокойствия» и организаторам акций арестом.
Несмотря на это, во французских городах практически ежедневно проходят крупные пропалестинские митинги. Так, накануне BFM TV сообщал, что манифестация в поддержку Палестины собрала на улицах Парижа свыше 16 тыс. человек. По данным телеканала, митинг проходит под лозунгом «Остановите резню в секторе Газа! Франция должна потребовать немедленного прекращения огня». Подавляющее большинство демонстрантов составляли члены левых и ультралевых партий и организаций. Они размахивали флагами Палестины, которые в большом количестве принесли с собой.