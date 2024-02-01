ЕС поставил условие при выделении €50 млрд Украине

ЕС требует от Украины уважения демократии и прав человека. Условия созвучны с теми, что выдвинуты для вступления Киева в ЕС. На несоблюдение прав нацменьшинств на Украине жаловалась Венгрия, она же блокировала помощь

Вид на Киев (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Украина для получения помощи от ЕС в размере €50 млрд должна соблюдать демократические принципы и права человека, говорится в итоговом документе после саммита, где было согласовано выделение Киеву этой суммы в 2024–2027 годах.

«Предварительным условием поддержки Украины в рамках фонда должно быть то, что Украина продолжит поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему и верховенство закона, а также гарантировать уважение прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам», — сказано в нем.

€33 млрд Киев получит в виде кредитов, €17 — в форме безвозвратной поддержки. В ЕС допустили, что в последнем случае могут использовать средства, полученные от доходов с замороженных активов российского Центробанка. Москва указывала, что сочтет любые действия со своими активами воровством.

Управлять распределением фонда будет Евросовет по предложениям Еврокомиссии. На основе годового отчета ЕК о реализации средств Евросовет будет каждый год проводить дебаты по вопросу предоставления средств, при необходимости будут внесены изменения в планы.

Соблюдение демократических принципов и прав меньшинств также входит в условия, выдвинутые ЕС для вступления Украины в союз. В конце прошлого года Совет Евросоюза одобрил начало переговоров с Киевом по этому вопросу по рекомендации ЕК. Она подчеркивала, что переговоры должны официально стартовать после того, как Украина выполнит требования, связанные с усилением борьбы с коррупцией, принятием закона о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами и усилением гарантий для национальных меньшинств.



Вопрос о меньшинствах подняла Венгрия, поскольку в Закарпатье проживает венгерская община, у которой, по мнению Будапешта, отнимают некоторые права начиная с 2015 года. На Украине в декабре был принят закон о расширении прав нацменьшинств, но Будапешт не был им удовлетворен. На фоне этого Венгрия блокировала план финансирования Киева.

Россия осуждает предоставление Украине западной помощи и отмечает, что это говорит о вовлеченности стран-доноров в конфликт.