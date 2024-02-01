 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

ЕС поставил условие при выделении €50 млрд Украине

ЕС потребовал от Украины уважать демократию для получения помощи на €50 млрд
Сюжет
Военная операция на Украине
ЕС требует от Украины уважения демократии и прав человека. Условия созвучны с теми, что выдвинуты для вступления Киева в ЕС. На несоблюдение прав нацменьшинств на Украине жаловалась Венгрия, она же блокировала помощь
Вид на Киев
Вид на Киев (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Украина для получения помощи от ЕС в размере €50 млрд должна соблюдать демократические принципы и права человека, говорится в итоговом документе после саммита, где было согласовано выделение Киеву этой суммы в 2024–2027 годах.

«Предварительным условием поддержки Украины в рамках фонда должно быть то, что Украина продолжит поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему и верховенство закона, а также гарантировать уважение прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам», — сказано в нем.

€33 млрд Киев получит в виде кредитов, €17 — в форме безвозвратной поддержки. В ЕС допустили, что в последнем случае могут использовать средства, полученные от доходов с замороженных активов российского Центробанка. Москва указывала, что сочтет любые действия со своими активами воровством.

Управлять распределением фонда будет Евросовет по предложениям Еврокомиссии. На основе годового отчета ЕК о реализации средств Евросовет будет каждый год проводить дебаты по вопросу предоставления средств, при необходимости будут внесены изменения в планы.

Орбан рассказал, на каких условиях согласился одобрить помощь Украине
Политика
Виктор Орбан

Соблюдение демократических принципов и прав меньшинств также входит в условия, выдвинутые ЕС для вступления Украины в союз. В конце прошлого года Совет Евросоюза одобрил начало переговоров с Киевом по этому вопросу по рекомендации ЕК. Она подчеркивала, что переговоры должны официально стартовать после того, как Украина выполнит требования, связанные с усилением борьбы с коррупцией, принятием закона о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами и усилением гарантий для национальных меньшинств.

Вопрос о меньшинствах подняла Венгрия, поскольку в Закарпатье проживает венгерская община, у которой, по мнению Будапешта, отнимают некоторые права начиная с 2015 года. На Украине в декабре был принят закон о расширении прав нацменьшинств, но Будапешт не был им удовлетворен. На фоне этого Венгрия блокировала план финансирования Киева.

Россия осуждает предоставление Украине западной помощи и отмечает, что это говорит о вовлеченности стран-доноров в конфликт. 

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

WP рассказала новые подробности совещания по поводу увольнения Залужного

ЕС подготовил проект для разблокировки помощи Украине со стороны Орбана

Сколько денег и куда перевели из России в 2023 году. Инфографика

Названы крупнейшие аэропорты России. Рейтинг

Бум IPO продолжается. Сколько сделок ожидается в 2024 году

Раскрыты подробности о новом российском кроссовере за 4 млн рублей

Тейлор Свифт стала жертвой скандала с дипфейком. Что произошло

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина Евросоюз демократия права человека Венгрия национальные меньшинства
Материалы по теме
Орбан рассказал, на каких условиях согласился одобрить помощь Украине
Политика
Лидеры фракций Европарламента призвали к срочной помощи Украине
Политика
Politico сообщило о риске «судного дня» для Киева без помощи Запада
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 февраля
EUR ЦБ: 97,4 (+0,29) Инвестиции, 16:58 Курс доллара на 2 февраля
USD ЦБ: 90,23 (+0,56) Инвестиции, 16:58
Связанная с помощью Киеву сделка в сенате США оказалась под угрозой срыва Политика, 18:20
Понравившийся жене Макрона игрок покинул Кубок Азии из-за секс-скандала Спорт, 18:14
В Минобразования Литвы оценили отказ от русского как второго иностранного Общество, 18:10
На Варшавском шоссе в Москве загорелся рейсовый автобус. Видео Общество, 18:07
Фермеры заблокировали Евроквартал в Брюсселе, где идет саммит по Украине Политика, 18:05
Глава ФССП рассказал о взыскании имущества уехавших из России должников Недвижимость, 18:05
В Белгороде задержали волонтера, помогавшего беженцам с Украины Политика, 18:01
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Что сделает российские ИТ-продукты более конкурентоспособными РБК и Softline, 17:58
Страны ЕС утвердили использование доходов от замороженных активов России Политика, 17:49
«Спартак» договорился с Газизовым об урегулировании многомиллионных исков Спорт, 17:44
Акции банков упали из-за рисков на рынке коммерческой недвижимости США Инвестиции, 17:41
Почему нельзя перезванивать на незнакомый номер. Тест РБК и Сбер, 17:32
Путин запретил награды, напоминающие видом или названием государственные Политика, 17:32
Полицейские пресекли заезд дрифтеров по льду Москвы-реки. Видео Общество, 17:22