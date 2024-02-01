Алиев пригрозил ПАСЕ выходом Азербайджана из Совета Европы

Алиев: Баку пересмотрит участие в СЕ, если права делегации в ПАСЕ не восстановят

Баку пересмотрит участие в Совете Европы и юрисдикцию ЕСПЧ, если права делегации Азербайджана в ПАСЕ не будут восстановлены, заявил Алиев. Делегаты Баку приостановили работу в ПАСЕ после решения не ратифицировать полномочия

Ильхам Алиев (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Если права азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не будут восстановлены, Баку пересмотрит участие в Совете Европы и юрисдикцию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом, передает Milli.az.

Чунгонг отметил, что Межпарламентский союз призывает к диалогу и инклюзивности между парламентариями, а эксклюзивность является подходом, не соответствующим международным парламентским традициям.

О том, что азербайджанские власти рассматривают возможность выхода из Совета Европы и из-под юрисдикции ЕСПЧ, неделей ранее писало агентство Trend.

Выход из Совета Европы может стать ответом Баку на решение ПАСЕ не подтверждать полномочия азербайджанской делегации, что лишает ее права участвовать в работе ассамблеи в течение всего 2024 года. В ПАСЕ объяснили это тем, что Баку «не выполнил основные обязательства», вытекающие из вступления в Совет Европы 20 лет назад.

В частности, в ассамблее усомнились в способности Азербайджана «провести свободные и справедливые выборы, разделении властей, слабости его законодательной власти по отношению к исполнительной, независимости судебной власти и уважения прав человека». Отмечалось, что Баку не пригласил представителей ПАСЕ для наблюдения на выборах, а также не разрешил встретиться с заключенными по, предположительно, политически мотивированным обвинениям. В резолюции говорилось и о препятствовании в доступе к Лачинскому коридору в Нагорный Карабах в 2023 году.

В связи с этим 24 января азербайджанская делегация приостановила работу в ПАСЕ «до дальнейшего уведомления» и покинула зал заседаний. В ее заявлении говорилось, что ПАСЕ за 20 лет «не смогла призвать государство-агрессора Армению к ответу», а сама ассамблея используется как «платформа для нападок на некоторые государства-члены».

Инициативу об оспаривании своих полномочий азербайджанская делегация сочла «преднамеренной и неприемлемой попыткой необоснованного вмешательства в текущий избирательный процесс в Азербайджане и яркий пример коварных действий по подрыву функционирования демократических институтов в нашей стране».