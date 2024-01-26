Почему в Азербайджане заговорили о выходе из Совета Европы Делегации республики в ПАСЕ не подтвердили полномочия

После того как ПАСЕ не подтвердила полномочия азербайджанских депутатов, они заявили, что перестанут работать в ассамблее. СМИ сообщили, что Баку может покинуть Совет Европы. В прошлом в такой же ситуации оказалась Россия

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Из-за чего обострились отношения Азербайджана с Советом Европы

25 января стало известно, что Азербайджан может выйти из Совета Европы. О том, что Баку рассматривает такую возможность, сообщило информагентство Trend; страна также может отказаться от участия в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

РБК обратился в МИД Азербайджана. В пресс-службе Совета Европы РБК ответили, что не могут «спекулировать по поводу содержания статей в СМИ». «Мы подтверждаем, что Азербайджан остается государством-членом Совета Европы», — отметили там.

24 января Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) решила не подтверждать полномочия азербайджанской делегации из 12 человек: было решено, что Баку не выполнил обязательства, которые взял на себя, вступив в Совет Европы в 2001 году. За соответствующую резолюцию проголосовали 76 депутатов ассамблеи, десять выступили против, четверо воздержались.

Исходя из доклада комитета ПАСЕ, который осуществляет мониторинг, как страны соблюдают свои обязательства, к Азербайджану имеются претензии по следующим пунктам:

проведение свободных и справедливых выборов;

соблюдение принципа разделения властей;

статус исполнительной и судебной властей;

соблюдение прав человека;

ситуация в Нагорном Карабахе, — по оценке докладчиков, Баку «не признал тех серьезных гуманитарных последствий», которые повлекло за собой перекрытие Лачинского коридора по пути из Карабаха в Армению в 2022 году. Комитет также напомнил, что в октябре 2023 года ПАСЕ осудила военную операцию, которую Азербайджан провел в сентябре и которая привела к бегству всего армянского населения Нагорного Карабаха в Армению и к обвинениям в этнической чистке;

недостаточное сотрудничество Азербайджана с ПАСЕ: власти, в частности, не разрешили членам ассамблеи встретиться с людьми, которые, по оценке последних, были задержаны в республике по политическим мотивам (по оценке группы азербайджанских активистов от 1 декабря 2023 года, на которую ссылается ассамблея, в республике сейчас 254 политзаключенных), не пригласили докладчиков ПАСЕ наблюдать за грядущими президентскими выборами (пройдут 7 февраля 2024 года) и ограничили некоторым парламентариям въезд в страну.

Решение ПАСЕ касается только полномочий азербайджанской делегации.

В тот же день делегация Азербайджана выпустила заявление. Инициативу приостановить ее полномочия она назвала частью «клеветнической кампании по очернению» республики, которую делегаты расценивают как «преднамеренную и неприемлемую попытку неправомерно вмешаться в текущий избирательный процесс в Азербайджане» и «подорвать работу его демократических институтов». По их мнению, вступая в Совет Европы в 2001 году, Баку «искренне надеялся и ожидал», что эта организация «поможет Азербайджану восстановить права сотен тысяч азербайджанцев, нарушенных» в результате войны за Нагорный Карабах.

«В течение 19 лет, с 2001 по 2020 год, ПАСЕ не смогла привлечь государство-агрессора Армению к ответственности за ее действия, противоречащие основным ценностям и принципам Совета Европы. В частности, это касается вопиющего игнорирования прав человека азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, подвергшихся этническим чисткам», — приводит текст заявления азербайджанское государственное информагентство «Азертадж». В нем также утверждается, что в течение 20 лет, когда Баку говорил о последствиях «армянской оккупации», ему отвечали, что ПАСЕ — неподходящее место для обсуждения проблем, связанных с конфликтом. «Но сейчас та же ПАСЕ и те же депутаты говорят совсем обратное и не упускают возможности напасть на Азербайджан», — говорится в заявлении. В заключение его авторы обвинили ассамблею в создании «атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии» и сообщили, что прекращают свое сотрудничество с этим органом.

Что Баку будет делать дальше и при чем здесь Россия

Ситуация с полномочиями азербайджанской делегации весьма похожа на историю 10-летней давности. В 2014 году, после крымских событий, ПАСЕ не подтвердила полномочия депутатов из России. В ответ на это Москва перестала направлять туда делегации и выплачивать взносы в Совет Европы и заявила, что выйдет из организации сама. В 2019 году полномочия российских делегатов снова подтвердили, и они возобновили свою работу в ассамблее. Однако 25 февраля 2022 года, на следующий день после начала полномасштабных боевых действий на Украине, комитет министров Совета Европы приостановил членство России в нем, а 16 марта прекратил участие страны во всей организации. За неделю до этого, 10 марта, МИД России заявил, что Москва выйдет из организации сама.

С Азербайджаном такая история, скорее всего, не повторится: исключать его из Совета Европы никто не собирается, считает директор Центра европейской информации, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. «У организации накопились к Баку вопросы в ходе его конфликта с Ереваном вокруг Нагорного Карабаха. Исход 100 тыс. армян из Карабаха в ПАСЕ посчитали нарушением прав человека, они пытались получить от Азербайджана разъяснения, — пояснил РБК эксперт. — Армянская делегация начала в Совете Европы бурную деятельность на этот счет: Ереван хотел, чтобы конфликт перешел в политико-правовую плоскость в рамках этой организации».

По мнению эксперта, ПАСЕ попытается вернуть азербайджанских депутатов к участию в работе. «Выход Азербайджана ослабит статус совета и его позиции на Кавказе, поэтому слишком сильно давить на республику организация не будет, — считает Топорнин. — Мы видим, что в политическом плане Армения в организации доминирует — ее поддерживает большинство. Азербайджан поддерживает только Турция. Баку упреки выслушивать не хочет». Однако на столь радикальный шаг, как выход из организации, Азербайджан вряд ли пойдет, думает эксперт, — не исключено, что ситуация будет развиваться так же, как в истории с Россией с 2014 по 2019 год.