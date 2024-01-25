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Политика ,  
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Trend сообщил о планах Азербайджана выйти из Совета Европы

Trend: Баку планирует выйти из Совета Европы после демарша в ПАСЕ
Баку рассматривает выход из Совета Европы и отказ от признания юрисдикции ЕСПЧ, пишет Trend. Это может стать ответом на решение ПАСЕ не признавать полномочия делегации Азербайджана, которая в ответ приостановила работу в ассамблее
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Азербайджанские власти задумались о выходе из Совета Европы и хотят отказаться признавать юрисдикцию Европейского суда по правам человека, сообщает азербайджанское агентство Trend без указания источников.

Это может стать ответом на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не подтверждать полномочия азербайджанской делегации, что лишает ее права участвовать в работе ПАСЕ в течение всего 2024 года.

В связи с этим 24 января азербайджанская делегация приостановила работу в ПАСЕ и покинула зал заседаний. В ее заявлении говорилось, что ПАСЕ за 20 лет «не смогла призвать государство-агрессора Армению к ответу», а сама ассамблея используется как «платформа для нападок на некоторые государства-члены».

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Фото:Astrig Agopian / Getty Images

Инициативу об оспаривании своих полномочий азербайджанская делегация сочла «преднамеренной и неприемлемой попыткой необоснованного вмешательства в текущий избирательный процесс в Азербайджане и яркий пример коварных действий по подрыву функционирования демократических институтов в нашей стране».

«Перед лицом сложившейся в ПАСЕ невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии делегация Азербайджана принимает решение прекратить свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления», — заявили делегаты.

Огласив заявление, члены азербайджанского представительства в ПАСЕ покинули зал.

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В публикации ПАСЕ о решении не ратифицировать полномочия азербайджанской делегации говорилось, что Баку «не выполнил основные обязательства», вытекающие из вступления в Совет Европы 20 лет назад. «Сохраняются очень серьезные опасения относительно способности [Азербайджана] провести свободные и справедливые выборы, разделения властей, слабости его законодательной власти по отношению к исполнительной, независимости судебной власти и уважения прав человека», — гласит резолюция.

В ней отмечено, что Азербайджан не разрешил представителям ПАСЕ встретиться с заключенными по, предположительно, политически мотивированным обвинениям, а также не пригласил их для наблюдения на предстоящих выборах. В резолюции упомянуто и о препятствовании в доступе к Лачинскому коридору в Нагорный Карабах в 2023 году.

Решение поддержали 76 членов комитета ПАСЕ, против высказались десять, еще четверо воздержались. Однако, подчеркивается в сообщении, Азербайджан остается полноправным членом Совета Европы.

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Ильхам Алиев

политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
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