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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Делегация Азербайджана приостановила работу в ПАСЕ

Делегация Азербайджана приостановила работу в ПАСЕ до уведомления
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Конфликт Армении и Азербайджана
Пленарный зал Совета Европы в Страсбурге
Пленарный зал Совета Европы в Страсбурге (Фото: Adrian Grycuk / Wikimedia Commons)

Азербайджанская делегация объявила, что прекращает взаимодействие и присутствие в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), передает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на заявление делегации, с которым она выступила 24 января на заседании органа.

Так дипломаты отреагировали на утверждение мониторинговым комитетом ПАСЕ проекта решения, которое предлагает не подтверждать полномочия азербайджанской делегации. Это означает лишение Азербайджана права участвовать в работе ПАСЕ в течение всего 2024 года.

«Перед лицом сложившейся в ПАСЕ невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии делегация Азербайджана принимает решение прекратить свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления», — заявила делегация Азербайджана.

Вступая в 2001 году в Совет Европы, страна «искренне надеялась и ожидала, что эта организация, призванная защищать права человека и верховенство закона», поможет «восстановить права сотен тысяч азербайджанцев, нарушенные в результате военной агрессии и оккупации Арменией части его международно признанных территорий», — приводит агентство выдержки из ее послания.

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«За 19 лет, с 2001 по 2020 год, ПАСЕ так и не смогла призвать государство-агрессора Армению к ответу за ее действия, противоречащие основным ценностям и принципам Совета Европы. В частности, это касается вопиющего пренебрежения правами человека азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, подвергшихся этнической чистке», — добавили азербайджанские дипломаты.

По мнению делегации, после восстановления своей территориальной целостности и суверенитета Азербайджан столкнулся «с организованной клеветнической кампанией по очернению», «бросающей тень на достижения республики».

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Дипломаты обвинили организацию в нападках на Азербайджан, избирательном толковании международного права и различном отношении к вопросам, касающимся территориальной целостности и суверенитета государств.

«Основные принципы ПАСЕ используются определенными предвзятыми группами для продвижения своих узких интересов», — сказал представитель делегации. «Никто в мире, в том числе и сидящие в этом зале, не могут говорить с Азербайджаном на языке угроз и шантажа», — заключил он.

Огласив заявление, делегация покинула зал заседаний ПАСЕ, пишет агентство.

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Теги
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