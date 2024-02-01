Кадры прибытия группы «Би-2» в Израиль
Все участники группы «Би-2» прилетели в Израиль после депортации из Таиланда.
Музыкантов задержали в Таиланде за проведение концерта без разрешения, оштрафовали и решили депортировать. Из-за того, что у участников группы паспорта разных стран (России, Израиля, Австралии), встал вопрос о том, куда их будут депортировать.
Участники группы «Би-2» говорили, что в ситуации с их задержанием «не последнюю роль сыграло давление извне» из-за их «творчества, взглядов и позиции». Первоначально израильское издание Ynet писало, что музыкантов группы отправят в Израиль после усилий МИДа этой страны. Однако позже «Би-2» сообщила, что после визита дипломатов из российского консульства решение об их депортации в Израиль было отменено.
В Израиль отпустили только одного участника группы — Леву. Позже стало известно, что в Израиль уедут все участники группы.
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