Кадры прибытия группы «Би-2» в Израиль

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Все участники группы «Би-2» прилетели в Израиль после депортации из Таиланда.

Музыкантов задержали в Таиланде за проведение концерта без разрешения, оштрафовали и решили депортировать. Из-за того, что у участников группы паспорта разных стран (России, Израиля, Австралии), встал вопрос о том, куда их будут депортировать.

Участники группы «Би-2» говорили, что в ситуации с их задержанием «не последнюю роль сыграло давление извне» из-за их «творчества, взглядов и позиции». Первоначально израильское издание Ynet писало, что музыкантов группы отправят в Израиль после усилий МИДа этой страны. Однако позже «Би-2» сообщила, что после визита дипломатов из российского консульства решение об их депортации в Израиль было отменено.

В Израиль отпустили только одного участника группы — Леву. Позже стало известно, что в Израиль уедут все участники группы.