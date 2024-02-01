Минфин США заявил о «немыслимых последствиях» прекращения поддержки Киева
Глава Минфина США Джанет Йеллен призвала американский конгресс «действовать быстро» и одобрить предоставление дополнительной поддержки Украине. Текст ее выступления опубликован на сайте ведомства.
По словам Йеллен, финансовая помощь со стороны Запада «неразрывно связана» с успехом Украины на поле боя. «Мы не можем допустить, чтобы у Украины закончились деньги до того, как у нее закончатся боеприпасы. <...> Мы должны продолжать помогать Украине в самообороне различными методами, в том числе экономическими», — сказала она.
Глава Минфина считает, что бездействие конгресса приведет к победе России и «будет иметь немыслимые последствия не только для Украины, но и для нашей коллективной безопасности». Американская администрация намерена добиться одобрения конгресса на выделение Киеву $11,8 млрд прямой бюджетной поддержки, сказала Йеллен.
По словам министра, США и страны ЕС предоставили Украине более $54 млрд прямой бюджетной поддержки с 2022 года.
Конгрессмены не могут решить вопрос о дополнительной поддержке Киева с осени 2023 года. Президент Джо Байден и демократы настаивают на необходимости выделить $106 млрд нескольким странам, включая Украину и Израиль, из которых Киеву предназначены $60 млрд; республиканцы блокируют законопроект, требуя взамен ужесточения миграционных правил из-за кризиса на американской южной границе.
В начале января сенатор-демократ и лидер большинства этой партии в верхней палате конгресса Чак Шумер призвал как можно скорее одобрить помощь Украине, предупредив, что в противном случае военный конфликт, который «уже склоняется в сторону России, может быть в одном месяце от драматического перелома в российскую пользу». Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что на поле боя уже видны последствия прекращения выделения помощи Украине из-за того, что в США не могут согласовать дальнейшее финансирование на эти цели.
Россия осуждает предоставление Западом помощи Украине; пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что поставки оружия сделают «конфликт дольше и больнее для украинской стороны», но не повлияют на «целеполагание и конечный результат» военной операции. По мнению президента Владимира Путина, по мнению Путина, в случае прекращения поставок Украине «жить останется неделю только, когда закончатся боеприпасы».
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