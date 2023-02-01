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Президент Грузии предложила включить ее требования в мир России и Украины

Президент Грузии: уход России из Абхазии и Осетии нужно включить в договор Москвы и Киева
Президент Грузии утверждает, что Россия «должна усвоить, где заканчиваются ее границы», иначе Запад совершит «еще одну большую ошибку»
Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили (Фото: Daro Sulakauri / Getty Images)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила включить уход российских военных из Южной Осетии и Абхазии в возможное будущее мирное соглашение с Украиной. Об этом она сказала в интервью Bloomberg.

«Россия должна усвоить, где заканчиваются ее границы», — сказала Зурабишвили. По словам главы государства, этот вопрос должен обсуждаться.

Зурабишвили считает, что если мировое сообщество не потребует от России вывода войск, то «Запад совершит еще одну большую ошибку».

Россия в августе 2008 года признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Этому предшествовал вооруженный конфликт в Южной Осетии. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия ввела в регион войска и начала бомбить Цхинвал. В ответ Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента России, объявил о начале операции «по принуждению к миру». Россия перебросила в зону конфликта собственные силы, противостояние длилось пять дней. В результате грузинских военных вытеснили за пределы региона, российские части вошли в Грузию и остановились под Тбилиси. 12 августа Медведев сообщил о завершении операции. Михаил Саакашвили, который тогда руководил Грузией, назвал территории республик оккупированными Россией и заявил о выходе из СНГ.

После начала военной операции России на Украине Грузия не стала присоединяться к антироссийским санкциям. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что присоединение к ограничениям навредит жителям страны. Хотя Зурабишвили в феврале сказала, что Тбилиси «участвует во всех международных финансовых санкциях», премьер страны подчеркивал, что грузинская сторона вводить ограничения против Москвы не будет, следуя своим национальным интересам.

В прошлом месяце временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов в статье для «Европейской правды» написал, что Киев просил Тбилиси вернуть переданные в 2008 году комплексы «Бук» и полученные от США Javelin, но тот отказался. Минобороны Грузии в ответ пояснило, что купило системы «Бук» в 2007 году за несколько миллионов долларов. Позднее вице-премьер Грузии Тея Цулукиани сказала, что страна не допустит вовлечения себя в военный конфликт.

Россия и Украина вели переговоры по мирному соглашению с конца февраля 2022 года до середины мая, однако потом они были остановлены. Москва заявляет, что от переговоров не отказывается, но Киев должен проявить политическую волю и готовность обсуждать озвученные Россией требования. Власти Украины называют в качестве условий для диалога восстановление территориальной целостности страны и возмещение убытков.

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Юлия Волкова Юлия Волкова
Саломе Зурабишвили Грузия Украина Абхазия Южная Осетия Военная операция на Украине
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