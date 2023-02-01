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На Мюнхенскую конференцию вместо властей России позвали Ходорковского

Глава Мюнхенской конференции: вместо властей России приглашены Каспаров и Ходорковский
Председатель Мюнхенской конференции ранее анонсировал, что на нее пригласят российскую оппозицию. Официальные лица России на мероприятие не приглашены, в МИДе говорили, что интереса у Москвы к нему нет
Гарри Каспаров
Гарри Каспаров (Фото: Олег Никишин / Getty Images)

На Мюнхенскую конференцию по безопасности вместо российских официальных лиц пригласили Михаила Ходорковского и Гарри Каспарова (оба признаны Минюстом иноагентами). Об этом председатель конференции Кристоф Хойсген заявил в интервью MDR Aktuell, его слова приводит Zeit.

Ходорковский и Каспаров попали в список иноагентов в мае прошлого года. Они оба находятся за пределами России.

Мюнхенская конференция проводится ежегодно с 1962-го, с середины 1990-х годов в ней участвовали представители России. Финансируется немецким правительством и посвящена широкому спектру проблем международной безопасности — от иранской ядерной программы до борьбы с «Исламским государством» (организация признана террористической и запрещена в России).

Ранее Хойсген пояснил, что представителей России не пригласят на мероприятие, поскольку организаторы не хотят «давать площадку тем, кто попирает международное право». В конце ноября он написал в Twitter, что на конференции планируется «обсудить будущее России с лидерами оппозиции и изгнанными людьми». Как отметил Хойсген, их голоса должны быть услышаны.

Российский МИД после этого поста заявил, что делегация России и не планировала участвовать в конференции, даже если бы ее представителей туда позвали. В ведомстве отметили, что это мероприятие стало «сугубо трансатлантическим форумом» и интереса к участию в нем у Москвы нет. Как заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, на Мюнхенскую конференцию не хотят приглашать российских представителей, чтобы «не слышать правду». По его мнению, мероприятие деградировало.

В этом году конференция пройдет 17–19 февраля. В 2022 году она состоялась 18–20 февраля, российские официальные лица также не принимали в ней участие «по различным причинам». На конференции был президент Украины Владимир Зеленский, там он заявил, что Киев может признать недействительным Будапештский меморандум, закрепляющий отказ украинской стороны от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности и территориальной целостности.

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Юлия Волкова Юлия Волкова
Мюнхенская конференция по безопасности Михаил Ходорковский Гарри Каспаров
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