Порошенко рассказал о популярности Путина в Нормандии в 2014 году

Франсуа Олланд (слева) и Владимир Путин, 5 июня 2014 года (Фото: Thierry Chesnot / Getty Images)

Президент России Владимир Путин пользовался большой популярностью среди зарубежных коллег в Нормандии в июне 2014 года, заявил бывший украинский президент Петр Порошенко в документальном фильме Би-би-си «Путин против Запада» (Putin vs the West).

«Все мировые лидеры были в Нормандии [в рамках мероприятий в честь 70-летия] высадки союзников. И я был удивлен, что очередь из лидеров, которые хотели пожать руку президенту США [Бараку] Обаме, была значительно меньше, чем очередь из лидеров, которые хотели пожать руку Путину», — отметил Порошенко (цитата по ТАСС).

Франсуа Олланд, который в то время был президентом Франции, заявил в интервью, что планировал использовать торжественные мероприятия для налаживания отношений с Путиным. «Путин в качестве жеста доброй воли принес бутылку водки в термосумке. Я подумал, что это намерение заслуживает похвалы, даже если я не пью водку», — заявил Олланд. По его мнению, это показало его желание «заново представить себя».

В июне 2014 года в Нормандии сложился «нормандский формат» переговоров по Украине, он был создан для урегулирования ситуации в Донбассе. В переговорах участвовали Россия, Украина, Германия и Франция. Последние переговоры политических советников лидеров «нормандского формата» проходили в Берлине в феврале прошлого года, незадолго до начала российской военной операции.