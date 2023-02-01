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Песков заявил о необходимости «хоть каких-то намеков» на диалог по ДСНВ

Песков: на возможность диалога о продлении ДСНВ с США «намеков мало»
Кремль обвинил США в «фактическом разрушении» договорно-правовой базы в сфере контроля над вооружениями и безопасности
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности диалога по поводу продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с США, заявил, что намеков на это мало. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Но как бы ни печальна была ситуация в настоящее время, хоть какие-то намеки должны сохраняться. Мы считаем продолжение действия договора очень важным», — сказал Песков, комментирую статью в The Wall Street Journal о том, что Москва, по мнению Госдепа, нарушила договор.

Представитель Кремля назвал ДСНВ «фактически единственным» договором, который хотя бы гипотетически остается жизнеспособным.

Кремль обвинил США в «фактическом разрушении» договорно-правовой базы в сфере контроля над вооружениями и безопасности. «Мы видим, как вся военная инфраструктура НАТО работает против Российской Федерации. Мы видим, как вся разведывательная инфраструктура НАТО, включая авиацию разведывательную, спутниковые группировки, в режиме 24х7 работает в интересах Украины, украинского режима», — указал Песков. Все это создает весьма враждебные условия, которые Москва не может не принимать во внимание.

Договор СНВ-3 в 2010 году подписали экс-президенты Барак Обама и Дмитрий Медведев. Документ предусматривал сокращение сторонами числа развернутых ядерных боезарядов до 1,5 тыс. штук, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700. Договор первоначально действовал до 5 февраля 2021 года, при Джо Байдене действие договора продлили до 2026 года.

Летом прошлого года Россия уведомила Соединенные Штаты о выходе из инспекционной деятельности по договору. The Wall Street Journal отмечает, что Вашингтон впервые обвиняет Москву в нарушении договора. Претензии Госдепартамента связаны с тем, что отсутствие инспекций затрудняет проверку количества боеголовок, развернутых Россией. Высокопоставленный собеседник издания из Госдепа указал, что Россия может «легко исправить» нарушения. Российский МИД в 2021 году утверждал, что количество имеющихся у США пусковых установок и тяжелых бомбардировщиков превышает допустимое на 101 единицу.

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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, ранее возглавлявший комитет по международным делам, назвал обвинение России «несправедливым, если говорить мягко, и лживым, если называть вещи своими именами», поскольку США первые нарушили взятые на себя обязательства. Они пытались «создать такие условия, при которых они бы в одностороннем порядке осуществляли свои полномочия по инспекциям, а для России такие права были бы ограничены», пояснил он.

Представитель Госдепа позднее заявил, что Вашингтон готов к конструктивному диалогу по ДСНВ, а российской стороне ничего не мешает приехать в США для инспекции. «Все, что нужно сделать России, — это разрешить инспекционную деятельность на своей территории, как она это делала в течение многих лет в рамках нового договора о СНВ, и провести заседание Двусторонней консультативной комиссии», — пояснил он.

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Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Елена Чернышова
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