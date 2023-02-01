Секретарь СНБО Украины предупредил о «главных боях» через 2-3 месяца

Украина готовится к эскалации конфликта с Россией и допускает, что серьезное обострение может произойти уже в ближайшие две-три недели, заявил глава СНБО Украины. Минобороны России с середины декабря сообщает о наступлении

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Украина готовится к серьезной эскалации, возможно, даже в ближайшие две-три недели, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью Sky News.

Однако, по его словам, самые тяжелые бои еще впереди, и следующие несколько месяцев будут иметь решающее значение для дальнейшего развития боевых действий. «Мы прошли через большой сложный период, но я понимаю, что основные бои еще впереди, и они состоятся в этом году, в течение двух-трех месяцев. Это будут определяющие месяцы в войне», — сказал Данилов.

Киев также допускает, что российские военные попытаются еще раз атаковать украинские силы одновременно с севера, юга и востока, рассказал секретарь СНБО. «Мы понимаем, что все на столе… Могу сказать, что мы не исключаем никаких сценариев в ближайшие две-три недели», — сказал Данилов.

Данилов считает, что «традиционно» Россия предпринимала какие-то шаги к определенным датам, — как и Украина, которая в этом отношении похожа на Россию, — поэтому Киев не исключает обострения в годовщину начала спецоперации. По его словам, украинские военные готовятся к любым вариантам развития событий, хотя подготовки именно к такому сценарию Украина сейчас на видит. В целом, по словам Данилова, Россия в общем готовится — стягивает силы, проводит обучения и тренировки. По оценке Киева в новом витке наступления на украинских военных могут быть задействованы до половины от мобилизованных россиян.

Минобороны России с середины декабря сообщает о наступательных действиях на отдельных направлениях. 22 января российское военное ведомство сообщало о наступлении на донецком направлении — в районах населенных пунктов Раздоловка, Благодатное, Краснополье и Северное Донецкой народной республики. Согласно сводке ведомства от 30 января, наступление шло на трех направлениях — на донецком, южнодонецком и запорожском направлениях.

По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, российские военные наступают в районе города Орехов, который расположен в 60 км от Запорожья.