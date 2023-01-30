Минобороны России сообщило о наступлении на трех направлениях

Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Российские войска провели «активные наступательные действия» на донецком направлении, в результате чего Украина потеряла более 70 военнослужащих, один танк, БМП, две РСЗО «Град», гаубицу Д-30, РЛС AN/TPQ-50 и два пикапа, говорится в сообщении Министерства обороны России.

Наступательные действия, которые ведомство оценило как успешные, велись и на южнодонецком и запорожском направлениях. Российские войска в итоге заняли более выгодные рубежи и «нанесли огневое поражение» подразделениям танковой бригады ВСУ в районе Угледара (ДНР) и бригаде теробороны у села Успеновка (Запорожская область). Потери ВСУ оцениваются Москвой в количество до 25 человек.

Накануне военное ведомство сообщило о занятии российскими войсками более выгодных позиций на донецком направлении.

По данным ведомства, подразделения Южной группировки войск на донецком направлении нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Курахово и Антоновка. Кроме того, российские военнослужащие продолжили наступать на южнодонецком и запорожском направлениях, уточнили тогда в ведомстве.

Авиация и артиллерия Западной группировки войск атаковали ВСУ в районах Синьковки и Табаевки в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР. Военные также пресекли действия четырех диверсионно-разведывательных групп у Лимана Первого, Ольшана и Крахмального Харьковской области.

20 января агентство Reuters сообщило, что Белый дом посоветовал Украине отказаться от начала крупного наступления. По словам источника, США считают необходимым для начала дождаться поставок новых вооружений на Украину и момента, когда украинские военные будут обучены его использованию. Переговоры США с Украиной о возможности контрнаступления велись в контексте того, что украинцы сначала должны уделить достаточно времени обучению пользоваться предоставленным им оружием.



При этом источник подчеркнул, что Соединенные Штаты твердо придерживаются своего решения не поставлять танки Abrams Украине, «потому что они дороги и сложны в обслуживании».