Новак назвал неконструктивным отказ Киева от электроэнергии из России

Новак назвал неконструктивным отказ Киева от электроэнергии из России

Отказ от импорта электроэнергии из России — «неконструктивное» решение Украины, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» глава Минэнерго Александр Новак.

«Такие решения не очень конструктивны, потому что они не направлены на энергобезопасность и надежное энергоснабжение потребителей», — заявил он.

Новак добавил, что населению и коммерческим организациям, которым важнее всего наличие в помещении света и тепла, позиция Киева «не добавляет оптимизма». «Надеемся, что когда-то это решение будет отменено», — заключил он.

25 декабря президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки к закону о рынке электроэнергии, согласно которым на Украине установили запрет на импорт электричества из России. В начале октября российские поставки электричества на Украину были возобновлены после четырехлетнего перерыва.