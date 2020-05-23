Путин поручил актуализировать схему размещения объектов электроэнергетики

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Президент Владимир Путин поручил правительству актуализировать схему размещения объектов электроэнергетики на территории страны до 2035 года. Эта мера входит в список поручений по итогам совещания по вопросам развития энергетики, опубликованный на сайте Кремля.

«[Обеспечить] актуализацию схемы размещения объектов электроэнергетики, включая атомные электростанции, на территории Российской Федерации на период до 2035 года», — говорится в поручении.

Правительство должно обратить особое внимание на актуализацию показателей планируемых объемов выработки электрической энергии по типам генерации. Срок выполнения поручения — до 15 июня.

В марте 2019 года топ-менеджер «Интер РАО», председатель наблюдательного совета СПЭ Александра Панина предположила, что к 2035 году энергетическая структура страны существенно не изменится и основой российской электроэнергетики останется тепловая генерация. По словам эксперта, на функционирование энергетических сетей в России существенно влияют особенности холодного климата и высокие затраты на их содержание.