РПЦ открыла новые приходы в Мьянме и Вьетнаме

РПЦ открыла новые приходы в Мьянме и Вьетнаме

Русская православная церковь открыла десять новых приходов за рубежом. Об этом журналистам заявил руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси, священник Александр Волков, передает ТАСС.

«На заседании Священного Синода было принято решение об организации десяти новых приходов», — отметил он.

По словам главы пресс-службы, новые приходы образованы в Юго-Восточной Азии и на Корейском полуострове: в Сеуле и Пусане (Южная Корея), Янгоне (Мьянма), Маниле (Филиппины), Давао и Генерал-Сантосе (остров Минданао), Ханое и Хошимине (Вьетнам).

Кроме того, на заседании Синода было принято решение принять в юрисдикцию РПЦ новый приход «в честь Святителя Николая Чудотворца на Фарерских островах (Королевство Дания)».

Волков добавил, что в каждом из новых приходов насчитывается уже несколько десятков человек.