США ввели санкции против главнокомандующего Вооруженными силами Мьянмы

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении главнокомандующего Вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна, а также еще трех генералов. Об этом сообщает Reuters.

Помимо Хлайна санкции введены против его заместителя Со Вина и двух бригадных генералов — Тан Оо и Аун Ауна. При этом американские санкции будут распространятся и на членов их семей.

В заявлении Госдепартамента США говорится, что вышеуказанные лица вносятся в санкционный список в связи с серьезными нарушениями прав человека. В ведомстве пояснили, что речь идет об этнических чистках в отношении мусульман-рохинджа, которые проживают в штате Ракхайн.

Конфликт между властями Мьянмы и мусульманами-рохинджа идет несколько десятилетий. Правительство считает этот народ нелегальными мигрантами из Бангладеш, они же считают себя коренным населением штата Ракхайн. Ситуация обострилась в августе 2017 года после нападения группировки «Араканская армия спасения рохинджа» на подразделения армии и полиции. Армия и полиция Мьянмы начали операцию против «террористов», что спровоцировало исход беженцев-рохинджа в соседние страны.