СМИ назвали финансировавших завершившийся штурмом Капитолия митинг Трампа

WSJ узнала, кто финансировал митинг в поддержку Трампа, после которого сторонники экс-президента штурмовали Капитолий. По информации газеты, этим занималась в том числе крупнейший донор избирательной кампании республиканца

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Митинг, после которого сторонники экс-президента Дональда Трампа штурмовали Капитолий, организовала и профинансировала небольшая группа людей, в которую вошла один из крупнейших доноров избирательной кампании Трампа Джули Дженкинс Фанчелли, сообщила газета The Wall Street Journal.

Фанчелли — наследница американской сети супермаркетов Publix. По информации издания, она пожертвовала на проведение митинга $300 тыс. из $500 тыс., потраченных на организацию мероприятия.

Получить средства от Фанчелли якобы помог американский ведущий и сторонник теорий заговоров правого толка Алекс Джонс. По данным WSJ, сам он также пообещал более $50 тыс. стартового капитала для проведения митинга в обмен на право выступить в выбранное им время.

Джонс ранее сообщал, что оплатил часть мероприятия, однако не уточнил подробностей. Ведущий отказался от комментариев изданию. Publix отметила, что Фанчелли «никоим образом не представляет компанию» и не участвует в ее деловых операциях. Сама Фанчелли ранее заявила, что она действительно обеспокоена честностью выборов, однако никогда «не поддержит какое-либо насилие, особенно те трагические и ужасающие события, которые произошли 6 января».