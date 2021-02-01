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СМИ назвали финансировавших завершившийся штурмом Капитолия митинг Трампа

WSJ узнала, кто финансировал митинг в поддержку Трампа, после которого сторонники экс-президента штурмовали Капитолий. По информации газеты, этим занималась в том числе крупнейший донор избирательной кампании республиканца
Фото: Win McNamee / Getty Images
Фото: Win McNamee / Getty Images

Митинг, после которого сторонники экс-президента Дональда Трампа штурмовали Капитолий, организовала и профинансировала небольшая группа людей, в которую вошла один из крупнейших доноров избирательной кампании Трампа Джули Дженкинс Фанчелли, сообщила газета The Wall Street Journal.

Фанчелли — наследница американской сети супермаркетов Publix. По информации издания, она пожертвовала на проведение митинга $300 тыс. из $500 тыс., потраченных на организацию мероприятия.

Получить средства от Фанчелли якобы помог американский ведущий и сторонник теорий заговоров правого толка Алекс Джонс. По данным WSJ, сам он также пообещал более $50 тыс. стартового капитала для проведения митинга в обмен на право выступить в выбранное им время.

Джонс ранее сообщал, что оплатил часть мероприятия, однако не уточнил подробностей. Ведущий отказался от комментариев изданию. Publix отметила, что Фанчелли «никоим образом не представляет компанию» и не участвует в ее деловых операциях. Сама Фанчелли ранее заявила, что она действительно обеспокоена честностью выборов, однако никогда «не поддержит какое-либо насилие, особенно те трагические и ужасающие события, которые произошли 6 января».

Конгресс США начал расследование «провалов» разведки при штурме Капитолия
Политика
Фото:Eduardo Munoz / Reuters

6 января в Вашингтоне в парке Эллипс перед Белым домом прошел митинг в поддержку Трампа. Республиканец проиграл президентские выборы, однако неоднократно отказывался признать поражение, обвиняя демократов в «большом мошенничестве».

После митинга часть сторонников Трампа устроила потасовки с полицейскими, прорвала оцепление и штурмовала Капитолий. В то время там собиралось заседание конгресса США, который должен был утвердить результаты президентских выборов. В итоге заседание было сорвано. Вытеснить протестующих из здания удалось лишь через несколько часов, в результате происшествия погибли пять человек.

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Новый президент США Джо Байден обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию, а ворвавшихся в Капитолий сторонников назвал террористами. После случившегося палата представителей объявила Трампу импичмент. Теперь резолюцию должен рассмотреть сенат.

Сам Трамп опровергал обвинения в подстрекательстве к мятежу. Он осудил насилие, которое произошло 6 января, и заявил, что ни один из его «истинных сторонников» не может поддерживать неуважение к правоохранительным органам. По мнению Трампа, «фальсификация импичмента» — это продолжение «охоты на ведьм».

Автор
Виктория Полякова
Дональд Трамп Капитолий выборы президента США
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