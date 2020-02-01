США ввели ограничения на въезд в отношении граждан шести стран

Президент США Дональд Трамп принял решение ввести ограничения на въезд в страну для граждан шести стран, включая Киргизию. Документ будет опубликован в пятницу вечером, 31 января, по вашингтонскому времени (в Москве уже будет суббота, 1 февраля), заявил исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вульф, передает Reuters.

По его словам, помимо Киргизии, ограничения будут касаться граждан Эритреи, Мьянмы и Нигерии. Гражданам этих четырех государств не будут выдавать визы, которые позволяют остаться в США на постоянной основе (иммиграционные визы), уточнил Вульф.

Гражданам еще двух стран, как отметил и.о. министра, не будут выдавать «Diversity visa» (лотерея грин-кард. Получив визу такого типа, человек может в дальнейшем рассчитывать на получение иммиграционной визы). Речь идет о Судане и Танзании. Новые ограничения не затронут выдачу неиммиграционных виз, заявил Вульф.

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