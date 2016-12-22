Трамп отменил запрет на въезд в США для граждан Республики Чад

Президент США Дональд Трамп отменил запрет для граждан Республики Чад на въезд в страну. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

В документе отмечается, что въезд в США граждан Чада по деловым и туристическим визам «не будет иметь пагубных последствий» для интересов страны.

Чад входил в список стран, гражданам которых Трамп запретил въезд в США в связи с борьбой с терроризмом. В перечень попали еще пять стран с преимущественно мусульманским населением — Иран, Ливия, Сирия, Йемен, Сомали. Позднее из списка убрали Ирак и Судан. Также запрет действует на граждан Северной Кореи и ряд официальных лиц Венесуэлы. Руководство штата Гавайи и американские правозащитники пытались оспорить введение этих ограничений и называли их дискриминацией мусульман, однако в начале декабря 2017 года Верховный суд США поддержал положения президентского указа о миграции.

Чад — государство в Центральной Африке, до 1960 года было французской колонией. Население страны составляет около 11 млн человек, примерно 60% из них — мусульмане.