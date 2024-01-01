Times узнала об идее Британии затянуть бои на Украине до 2025 года

Британская разведка не ожидает прорывов в 2024 году, а Европа готовится к продолжению помощи Украине без США, пишет издание. Путин 1 января оценил ситуацию в зоне военной операции как удовлетворительную

Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

Великобритания и другие европейские страны работают над механизмом, который позволит гарантировать, что они смогут помочь Украине победить в конфликте с Россией без помощи США, в случае если новым американским президентом станет Дональд Трамп, пишет The Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника в британском правительстве.

По данным издания, британские министры пытаются нарастить производственные мощности по всему континенту, чтобы отправлять оружие и боеприпасы Киеву и «сдерживать» Россию как минимум еще год, вне зависимости от того, продолжится ли помощь со стороны Вашингтона.

В то же время руководство британской разведки считает, что Украина не сможет выиграть в 2024 году, потому что у нее нет ни живой силы, ни оружия для прорыва на поле боя, говорится в статье. При этом некоторые в правительстве Великобритании считают, что все, что нужно для победы Киева, — это время.

«2024 год не принесет больших успехов. В этом году вряд ли произойдет большой прорыв. 2024-й — это про затянуть [президента России Владимира] Путина в 2025-й и далее, взяв его на слабо и проверив его решимость», — сказал источник в правительстве Британии.

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Министр обороны Грант Шэппс в разговоре с газетой не стал комментировать возможную победу Трампа на выборах в США в ноябре 2024 года, но сообщил, что постоянно говорил с коллегами в Европе по поводу необходимости поддержать Украину «в самый темный час» для нее. «Нам нужно сплотиться, чтобы помочь им в войне, которая будет определять Европу на десятилетия», — сказал он.

Президент Владимир Путин заявил 1 января, что Запад добивается стратегического поражения России, делая это «руками украинцев». «Суть проблемы не в Украине, а в тех, кто руками Украины пытается уничтожить Россию. Вот в чем проблема. Но у них ничего не получится, это просто исключено, абсолютно исключено», — говорил глава государства. Ситуация в зоне военных действий на Украине удовлетворительная, также сказал президент 1 января.

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Россия готова к переговорам по урегулированию, но с учетом своих интересов, заявлял Путин. Предложение Киева вести диалог на базе «Формулы мира» Владимира Зеленского, предусматривающей вывод войск, Москва отвергла.