Макрон в новогоднем обращении пообещал продолжить поддержку Украины

Президент Франции сказал, что 2023 год ознаменовался военными действиями, терроризмом, изменением климата и инфляцией, и выразил надежду, что 2024-й станет годом решимости, выбора и гордости

Новогоднее обращение Эмманюэля Макрона (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Франция продолжит поддерживать Украину в 2024 году, заявил в своем телеобращении к нации президент республики Эмманюэль Макрон, передает France 24. Он также сказал, что не забывает о заложниках, которых продолжает удерживать в секторе Газа палестинское движение ХАМАС.

2023 год, сказал в обращении Макрон, ознаменовался военными действиями, терроризмом, изменением климата и инфляцией. Французский лидер выразил надежду, что 2024-й станет «годом решимости, выбора возрождения и гордости».

Макрон сказал, что хотел бы верить, что «в этом году все будет хорошо», а на фоне кризиса может родиться что-то лучшее.

Отдельно он упомянул о «решающих выборах» в Европарламент летом 2024 года. «Нам придется выбрать более сильную и суверенную Европу в свете наследия Жака Делора», — отметил французский президент (цитата по Les Echos).

Жак Делор — французский политик, трижды глава Европейской комиссии в 1985-1995 годах. При нем в ЕС было заключено Шенгенское соглашение, а также началась подготовка в введению евро. Делор умер в конце декабря 2023 года, ему было 98 лет.

Обращение французского президента было записано на террасе Елисейского дворца и продлилось 13 минут, отмечает издание.

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В конце декабря Макрон заявлял, что Париж считает важным продолжать поддержку Украины, но указывал, что и европейцы, и американцы начинаются сомневаться по поводу необходимости такой помощи. Он отмечал, что Франция «не откажется от Украины». «Мы не можем допустить, чтобы Россия победила на Украине», — говорил он.

Российские власти неоднократно критиковали западную военную помощь Украине и заявляли, что это не повлияет на достижение целей военной операции. Разговоры о возможности победы Киева на поля боя в Кремле называли абсурдными.