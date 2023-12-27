Умер «отец евро» Жак Делор

Жак Делор (Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters)

Умер бывший глава Европейской комиссии, известный как «отец евро», французский политик Жак Делор. О его смерти сообщила дочь Мартина Обри, передает France 24.

Делор умер во сне в своем доме в Париже. Ему было 98 лет.

Соболезнования в связи с его смертью выразил президент Франции Эмманюэль Макрон. «Его преданность делу, его идеалы и его честность всегда будут вдохновлять нас. Я отдаю дань уважения его работе и памяти и разделяю скорбь его семьи», — написал Макрон в соцсети Х, назвав Делора «архитектором нашей Европы» и «борцом за человеческую справедливость».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на своей странице в соцсети X, что Делор был «провидцем, который сделал нашу Европу сильнее». «Дело его жизни — единый, динамичный и процветающий Европейский союз. <...> Давайте чтить его наследие, постоянно обновляя нашу Европу», — написала она.

Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал Делора «великим французом и великим европейцем», который «вошел в историю как один из строителей нашей Европы». Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что «Европа потеряла настоящего государственного деятеля», отметив «многочисленные» достижения Делора.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Делор «выступал за объединение Европы, как никто другой». «Будучи провидцем, стал архитектором ЕС, каким мы его знаем сегодня. Наша обязанность — продолжить его работу сегодня на благо Европы», — написал он.

Жак Делор родился в 1925 году в Париже. После окончания юридического факультета Парижского университета и Высшей школы подготовки банковских служащих работал в Банке Франции, занимал различные должности в госаппарате, работал советником премьер-министра Франции Шабан-Дельмаса при президенте Жорже Помпиду, был депутатом Европарламента от Социалистической партии.

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С 1981 по 1984 год он занимал пост Министра экономики и финансов. В 1985 году Делор стал президентом Комиссии европейских сообществ, которую позже переименовали в Европейскую комиссию. Делор возглавлял ее три срока — до 1995 года.

Под его руководством начался новый этап европейской интеграции. В 1985 году было подписано Шенгенское соглашение, разработанная Делором программа положила начало созданию единого внутреннего рынка Европейского союза и введению единой европейской валюты — евро.