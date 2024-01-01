Ким Чен Ын пригрозил уничтожить США и Южную Корею в случае конфликта

Лидер КНДР отметил, что опасность войны на Корейском полуострове становится реальной из-за «провокационных шагов» США и Южной Кореи

Нужно мобилизовать самые мощные средства, чтобы уничтожить США и Южную Корею, если они выберут путь военной конфронтации против Северной Кореи, заявил лидер КНДР на встрече с командирами Корейской народной армии.

Ким Чен Ын отметил, что опасность вооруженного конфликта на Корейском полуострове становится реальной из-за «враждебных маневров» со стороны противников.

«Если враг выберет путь военной конфронтации, <...> наша армия должна нанести смертельный удар, чтобы полностью уничтожить его, мобилизовав все самые жесткие средства и возможности без малейших колебаний», — заявил лидер КНДР (цитата по Reuters).

Ким Чен Ын 28 декабря приказал армии и военной промышленности активизировать усилия по подготовке к возможной войне. По его словам, воссоединение с Южной Кореей невозможно, поскольку та «избрала своей национальной политикой «воссоединение путем поглощения» и «объединение системы», что резко контрастирует с линией национального воссоединения, основанной на принципе «одна нация, одно государство и две системы», которой придерживается Северная Корея.

США и Южная Корея наращивают сотрудничество в области ядерного сдерживания КНДР на фоне участившихся ракетных испытаний и запуска ее первого военного спутника-разведчика «Манригён-1» в ноябре. В декабре Вашингтон, Сеул и Токио провели учения с привлечением американского стратегического бомбардировщика B-1B.

В связи с запуском КНДР разведывательного спутника Южная Корея частично приостановила действие соглашения о снижении напряженности в военной сфере с Пхеньяном от 19 сентября 2018 года. В ответ Северная Корея расторгла это соглашение, обвинив соседнюю страну в «преднамеренных и провокационных маневрах», которые довели ситуацию до «неконтролируемой».