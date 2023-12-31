В Киеве сообщили о выдаче повесток на блокпостах

На блокпостах в Киеве и Киевской области тем, кто в базе числится как уклонист, выдают повестки, однако это не является «массовой раздачей», мероприятия проводятся для усиления мер безопасности, заявил комендант региона Олейник

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На выставленных в Киеве и Киевской области блокпостах проверяют документы с целью выявления тех, кто нарушает закон, в том числе уклоняющихся от мобилизации, заявил в интервью ТСН комендант региона Руслан Олейник.

«Мероприятия касаются не только жителей Киева и Киевской области. Сейчас эти регионы являются транзитной зоной, через которую передвигаются жители со всех уголков Украины. <...> В этих мероприятиях нет какого-то узкого эффекта, который мы хотим получить, — это комплекс задач по вопросам безопасности», — сказал он.

Повестки тем, кто в базе числится как уклонист, будут выдавать. «Но это не будет массовой раздачей повесток, как это, возможно, себе представляют люди. Такого точно не будет», — добавил Олейник.

Блокпосты в Киевской области установили 25 декабря в рамках учений по безопасности. Изначально они должны были простоять до 28 декабря, но затем совет обороны области принял решение усилить контрдиверсионные меры и меры безопасности. В связи с этим действие блокпостов продлили до 6 января.

Также их количество решили увеличить. «Проверке будут подлежать места скопления людей: торговые центры, супермаркеты, вокзалы, медицинские учреждения и тому подобное», — говорится в телеграм-канале военной администрации области.

Мероприятия проводятся при участии Службы безопасности Украины, Нацполиции, Нацгвардии и бригады теробороны. Это будет способствовать разыскным мероприятиям: по данным полиции, из-за совершения уголовных и административных правонарушений в розыске находятся более 11 тыс. человек, отметили киевские власти.

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Спикер Погранслужбы Украины Андрей Демченко в начале декабря рассказал, что в среднем на границе ежедневно задерживают 20–25 уклонистов. Одни украинцы пытаются выехать из страны незаконно, используя поддельные документы или предлагая взятки пограничникам, другие бегут через границы, сообщил он. По словам Демченко, по сравнению с 2022 годом таких уклонистов стало меньше — тогда могли задерживать 80–90 человек за сутки.

После начала военной операции украинские власти ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. Затем военное положение и всеобщую мобилизацию неоднократно продлевали, в последний раз — до 14 февраля 2024 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о предложении военного руководства дополнительно мобилизовать 450–500 тыс. человек. Главком ВСУ Валерий Залужный опроверг это заявление, отметив, что военные не делали запрос с конкретными цифрами.

На этом фоне в Раду внесли законопроект об ужесточении мобилизации. Документ предусматривает введение электронных повесток и ограничений для тех, кто вовремя не явился в воинские части, а также изменение призывного возраста с 27 до 25 лет, исключение категории ограниченной годности к военной службе и другие меры. Документ вызвал скандал, так что его решили изменить и рассматривать будут только после доработки, заявил глава офиса украинского президента Михаил Подоляк.