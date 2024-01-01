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Кнайсль заявила о сбывшемся через 2 месяца прогнозе Путина по экономике

Кнайсль: Россия обошла экономику Германии спустя 2 месяца после прогноза Путина
Карин Кнайсль
Карин Кнайсль (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Россия обошла экономику Германии через два месяца после того, как о такой перспективе сказал президент Владимир Путин, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену.

Говоря об экономических вопросах, Кнайсль вспомнила, как Путин на Петербургском экономическом форуме в июне 2023 года отметил, что Россия находится в десятке крупнейших экономических держав и занимает шестое место, но при этом может обойти Германию.

По словам Кнайсль, через два месяца это и произошло: Россия обошла Германию в этом рейтинге.

«Это событие в экономической политике», — заявила бывший министр иностранных дел Австрии (цитата по «РИА Новости»).

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Экономика
Владимир Путин

Путин на пленарном заседании ПМЭФ в июне 2023 года заявил, что Россия находится на шестом месте в рейтинге ведущих экономических держав, если считать ВВП по паритету покупательной способности. В первую пятерку входят Китай, США, Япония, Индия, Германия, сказал президент.

Отвечая на соответствующий вопрос, он выразил уверенность, что в ближайшие годы Россия сохранит это шестое место и будет смотреть, как «двигаться дальше». Президент отметил, что в Германии — «локомотиве европейской экономики» — «будут происходить те негативные процессы, которые мы сейчас наблюдаем». Так, там ожидается спад экономики примерно на 0,7%, растет безработица и инфляция. У России же инфляция 2,3%, а в конце года, может быть, «будет около 5%» (за период с 12 по 18 декабря 2023 года годовая инфляция составила 7,12%, сообщал Росстат), говорил Путин.

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«А в Германии-то сколько там, уже не помню, где-то, по-моему, под 7, что ли, — что-то в этом роде, может, 5 с чем-то. Значительно выше. Понимаете, это необычно для такой развитой экономики, как немецкая. Если так все будет происходить, так, может, мы даже еще приподнимемся», — заявил на ПМЭФ президент.

Материал дополняется.

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Карин Кнайсль Германия экономика России Владимир Путин ПМЭФ
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