В Киеве заявили о повреждении 63% энергетической инфраструктуры
В Киеве в 2023 году были повреждены или разрушены почти две трети объектов энергетической инфраструктуры, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
«Было повреждено 63% энергетических объектов города. Весь теплый период года тысячи специалистов работали 24/7, чтобы подготовить разрушенную энергосистему к нынешнему отопительному сезону», — приводит слова Попко городская администрация в Telegram.
Россия начала наносить удары по украинским объектам энергетической инфраструктуры 10 октября 2022 года. Президент Владимир Путин назвал эти удары ответом на теракт на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС. По его словам, «авторами, исполнителями, заказчиками» теракта были украинские спецслужбы.
Прошлой осенью и зимой на Украине на фоне ударов по энергообъектам регулярно происходили отключения света. В ноябре 2023 года «Укрэнерго» предупредило украинцев о «тяжелой ситуации» в энергосистеме страны. В начале декабря на фоне похолодания и зафиксированного в связи с ним дефицита Украина запросила аварийную помощь у соседних стран — Словакии, Румынии и Польши.