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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве заявили о повреждении 63% энергетической инфраструктуры

Киевская администрация: повреждены 63% энергетических объектов столицы
Сюжет
Военная операция на Украине
В киевской администрации сообщили, что в результате ударов были повреждены две трети энергообъектов. В декабре Украина из-за дефицита энергии временно импортировала электричество из Словакии, Румынии и Польши
Фото: Стрингер / РИА Новости
Фото: Стрингер / РИА Новости

В Киеве в 2023 году были повреждены или разрушены почти две трети объектов энергетической инфраструктуры, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

«Было повреждено 63% энергетических объектов города. Весь теплый период года тысячи специалистов работали 24/7, чтобы подготовить разрушенную энергосистему к нынешнему отопительному сезону», — приводит слова Попко городская администрация в Telegram.

Киев запросил аварийную помощь у соседей из-за дефицита электроэнергии
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Россия начала наносить удары по украинским объектам энергетической инфраструктуры 10 октября 2022 года. Президент Владимир Путин назвал эти удары ответом на теракт на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС. По его словам, «авторами, исполнителями, заказчиками» теракта были украинские спецслужбы.

Прошлой осенью и зимой на Украине на фоне ударов по энергообъектам регулярно происходили отключения света. В ноябре 2023 года «Укрэнерго» предупредило украинцев о «тяжелой ситуации» в энергосистеме страны. В начале декабря на фоне похолодания и зафиксированного в связи с ним дефицита Украина запросила аварийную помощь у соседних стран — Словакии, Румынии и Польши.

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Киев Украина инфраструктура энергоснабжение
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