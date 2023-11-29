«Укрэнерго» предупредило о «тяжелой ситуации» в энергосистеме Украины

В украинской энергосистеме наблюдается дефицит электричества из-за резкого роста потребления, сообщает «Укрэнерго», призвав сегодня ограничить использование энергии. Прошлой зимой на Украине регулярно происходили отключения света

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В украинской энергосистеме зафиксирован дефицит электроэнергии, сообщил оператор «Укрэнерго». Его причиной компания называет «стремительный» рост потребления и одновременное включение тысяч абонентов из-за непогоды.

«Электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы удовлетворить все потребности потребителей: солнечные электростанции почти не работают из-за плотной облачности во всех регионах, а на тепловых электростанциях некоторые блоки еще находятся в ремонте. <...> В энергосистеме сейчас сложилась тяжелая ситуация», — говорится в сообщении «Укрэнерго» в телеграм-канале.

Для того чтобы устранить дефицит 29 ноября, «Укрэнерго» днем решило на несколько часов привлечь аварийную помощь от операторов энергосистем Румынии и Польши. Компания призвала жителей Украины экономно использовать электричество.

Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в июне говорил, что до начала зимы Украине нужно будет использовать импорт энергии для баланса в системе. «И вместе с импортом активировать также дополнительные мощности на тепловых электростанциях, теплоэлектроцентралях, вероятно, на газе. Это недешевое удовольствие, но гораздо дешевле, чем отключение потребителей», — добавил он тогда.

Прошедшей зимой на Украине регулярно происходили отключения света на фоне ударов по энергетической инфраструктуре. Президент России Владимир Путин называл удары ответом на взрыв на Крымском мосту. Киев свою причастность к взрыву отрицает.

Кудрицкий в середине февраля назвал шаткой ситуацию в энергетической системе Украины из-за «нелучшего» состояния энергооборудования и повреждения практически всех электростанций в стране.

В конце мая «Укрэнерго» остановило экспорт электроэнергии, объяснив это необходимостью покрыть внутренние потребности страны и обеспечить резервы на вечерние часы максимального потребления. Поставки в Польшу, Румынию, Молдавию и Словакию начались в 2022-м, но прекратились в середине октября из-за ударов по энергетической инфраструктуре.