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Патриарх увидел во взаимном недоверии стран угрозу крупномасштабной войны

Патриарх Кирилл: рост недоверия между странами ведет к росту угрозы крупномасштабной войны
По словам главы РПЦ, современный оружейный арсенал не соответствует «нравственному состоянию человечества», мир находится в состоянии сильнейшего за последние десять лет взаимного недоверия
Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Страны мира переживают период взаимного недоверия, что может вылиться в крупномасштабную войну, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Мы сегодня находимся в тяжелейшей атмосфере взаимного недоверия между странами, это напряжение возрастает так, что возникает уже угроза крупномасштабной войны. Если отношения так ухудшились, то, конечно, это регресс», — сказал он после литургии в Георгиевском кафедральном соборе в Одинцово Московской области (цитата по «РИА Новости»).

Существующие в мире вооружения он назвал «страшными средствами уничтожения». «А если этот оружейный арсенал не соответствует нравственному состоянию рода человеческого, разве не возрастает угроза использования этого оружия? Все это свидетельствует о том, что научное развитие человеческой цивилизации не могут обеспечить ни счастье, ни безопасность человека», — заявил Кирилл.

При этом, считает он, Россия должна помочь миру «обрести спасение» от все более углубляющегося духовного и нравственного кризиса. «В свое время именно Россия спасла мир от страшной чумы фашизма, благодаря жертвам России в первую очередь была достигнута победа. Может быть, сегодня Господь, призывая нас к таким жертвам страшным, призывает нас к тому, чтобы своей духовной жизнью, своей верой, соединением веры со знанием, проникновением веры во все сферы общественной жизни мы бы также могли помочь миру обрести спасение», — добавил патриарх.

Ранее Кирилл увидел угрозу существованию России, о чем он заявил 6 ноября на освящении главного храма Росгвардии в Балашихе. В числе опасностей, с которыми сталкивается Россия, глава РПЦ назвал навязанную извне «междоусобную брань», которая призвана «ослабить святую Русь». Также, заявлял патриарх, Россия предлагает альтернативный взгляд на мир, на Бога, на человека, поэтому она для многих «как бельмо в глазу», и они посчитали, что «настало время покончить с ней».

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