Гладков: в Белгородской области ПВО сбила четыре снаряда РСЗО

В Белгородской области ПВО сбила четыре снаряда РСЗО

Пострадавших, по предварительным данным, нет, выбиты окна в четырех частных домах, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков

Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области (Фото: vvgladkov / Telegram)

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны, сбиты четыре снаряда ракетной системы залпового огня, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков. ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом.

«По предварительной информации пострадавших нет», — написал он.

Гладков добавил, что в селе Новая Нелидовка выбиты окна в четырех частных домах, продолжается подомовой обход.

Позже губернатор написал, что под обстрел попала окраина города Шебекино, повреждения дверей, фасадов и окон зафиксировали в двух частных домах, пострадавших нет.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины после начала российской спецоперации. 30 декабря в очередной раз под огонь попал Шебекинский городской округ, снаряд попал на территорию промышленного предприятия, пострадавших не было, сообщал Гладков.

В тот же день губернатор заявил о попавшем под обстрел ВСУ селе Вязовое в Краснояружском районе области. Жертв и пострадавших тоже не было, но оказались повреждены жилой дом, линии электропередачи и газоснабжения.