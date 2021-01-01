Алиев назвал бессмысленными переговоры с Арменией в последние годы

По словам азербайджанского президента, в последние годы ситуация в Нагорном Карабахе обострилась, однако переговоры потеряли смысл еще раньше. Армения не могла больше скрывать свои «истинные намерения», отметил он

Ильхам Алиев (Фото: president.az)

В последние пять-шесть лет переговоры Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху были бессмысленными. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе новогоднего обращения.

«В последние пять-шесть лет смысл в переговорах был утерян. Армения проводила военные учения на оккупированных территориях, организовывались атаки на наши позиции», — сказал Алиев.

По его словам, в рамках Минской группы переговоры велись около 30 лет и они не дали результатов. Как считает азербайджанский лидер, это была всего лишь имитация переговорного процесса, а Ереван пытался выиграть время.

В конце октября Алиев также говорил, что Минская группа ОБСЕ в течение 30 лет занималась «замораживанием конфликта» и Баку «сыт по горло» этими переговорами. Армянский премьер Никол Пашинян в октябре заявлял, что возможность переговорного процесса важна и в Ереване высоко ценят усилия сопредседателей Минской группы.