Алиев назвал бессмысленными переговоры с Арменией в последние годы
В последние пять-шесть лет переговоры Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху были бессмысленными. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе новогоднего обращения.
«В последние пять-шесть лет смысл в переговорах был утерян. Армения проводила военные учения на оккупированных территориях, организовывались атаки на наши позиции», — сказал Алиев.
По его словам, в рамках Минской группы переговоры велись около 30 лет и они не дали результатов. Как считает азербайджанский лидер, это была всего лишь имитация переговорного процесса, а Ереван пытался выиграть время.
В конце октября Алиев также говорил, что Минская группа ОБСЕ в течение 30 лет занималась «замораживанием конфликта» и Баку «сыт по горло» этими переговорами. Армянский премьер Никол Пашинян в октябре заявлял, что возможность переговорного процесса важна и в Ереване высоко ценят усилия сопредседателей Минской группы.