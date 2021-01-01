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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев назвал бессмысленными переговоры с Арменией в последние годы

По словам азербайджанского президента, в последние годы ситуация в Нагорном Карабахе обострилась, однако переговоры потеряли смысл еще раньше. Армения не могла больше скрывать свои «истинные намерения», отметил он
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: president.az)

В последние пять-шесть лет переговоры Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху были бессмысленными. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе новогоднего обращения.

«В последние пять-шесть лет смысл в переговорах был утерян. Армения проводила военные учения на оккупированных территориях, организовывались атаки на наши позиции», — сказал Алиев.

По его словам, в рамках Минской группы переговоры велись около 30 лет и они не дали результатов. Как считает азербайджанский лидер, это была всего лишь имитация переговорного процесса, а Ереван пытался выиграть время.

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Фото:Гавриил Григоров / ТАСС

В конце октября Алиев также говорил, что Минская группа ОБСЕ в течение 30 лет занималась «замораживанием конфликта» и Баку «сыт по горло» этими переговорами. Армянский премьер Никол Пашинян в октябре заявлял, что возможность переговорного процесса важна и в Ереване высоко ценят усилия сопредседателей Минской группы.

Конфликт в Нагорном Карабахе перерос в боевые действия в конце сентября. Баку и Ереван неоднократно заключали перемирие, однако каждый раз оно было сорвано. По данным Минобороны Азербайджана, с сентября по ноябрь погибли почти 2,8 тыс. военнослужащих, Армения сообщала об около 2,7 тыс. погибших. 10 ноября Армения и Азербайджан при участии России выпустили заявление о перемирии, согласно которому Ереван передал Баку часть территорий Нагорного Карабаха, кроме того, в регион ввели российских миротворцев.

Автор
Юлия Выродова
Ильхам Алиев Азербайджан Армения переговоры Нагорный Карабах
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