Срыв перемирия в Карабахе, всплеск звонков в аптеки. Главные новости РБК

Новое перемирие в Карабахе сорвалось, партия «Слуга народа» проигрывает местные выборы на Украине, россияне стали чаще обращаться в аптеки, Тихановская объявила о забастовке в Белоруссии; что случилось за ночь — в обзоре РБК

США назвали новую дату гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе

Первое перемирие в Нагорном Карабахе, о котором Баку и Ереван договорились в Москве 10 октября, оказалось сорванным в тот же день.