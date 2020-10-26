Срыв перемирия в Карабахе, всплеск звонков в аптеки. Главные новости РБК

На Украине поддержали легализацию каннабиса и сокращение числа депутатов
Всеукраинский проходил во время местных выборов, для участия в нем не нужно было предъявлять документы, сколько человек проголосовали — пока неизвестно.
- На Украине подвели предварительные итоги всеукраинского голосования на опросе, который инициировал президент Владимир Зеленский. Украинцам предлагали ответить на пять вопросов. Наибольшую поддержку, согласно результатам, получила идея сокращения количества народных депутатов с 450 до 300 — за нее проголосовали 95% участников.
- За пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах высказались 81% участников опроса. Право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, поддержали 78%, около 70% высказались за легализации каннабиса в медицинских целях для уменьшения боли у тяжелых больных, еще 45% — за создание свободной экономической зоны в Донбассе.
- Официальных данных, сколько человек ответили на вопросы президента, пока нет. Опрос проходил у участков для голосования на местных выборах, явка на которых составила около 37%. Какая доля из них приняла участие в опросе, неизвестно. По экзитполам, президентская партия «Слуга народа» показала низкие результаты почти во всех регионах Украины, в том числе на выборах мэра Киева.
Принадлежащий Сбербанку сервис зафиксировал всплеск звонков в аптеки
Резкое увеличение числа обращений в аптеки сопоставимо с первой неделей апреля, когда в стране вводили массовую самоизоляцию на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
- Картографический сервис 2ГИС, который на 72% принадлежит Сбербанку, сообщил о резком росте количества звонков в аптеки. На прошлой неделе жители крупнейших городов России звонили в аптеки на 70% чаще, чем неделей раньше.
- Наибольший прирост звонков среди 15 городов-миллионников отмечен в Новосибирске (на 151%), Омске (на 131%), Воронеже (на 95%), Самаре (на 80%) и Волгограде (на 78%). В Москве число звонков в аптеки выросло на 15% за неделю.
- Представители аптечных сетей подтвердили РБК, что количество обращений увеличилось, главным образом за противовирусными препаратами.
Тихановская объявила в Белоруссии общенациональную забастовку
Срок действия ультиматума, который Светлана Тихановская выдвинула президенту Александру Лукашенко, истек.
- 25 октября истек срок действия ультиматума Тихановской Лукашенко с требованием уйти в отставку, прекратить насилие по отношению к протестующим и освободить политзаключенных. Если требования не будут выполнены, пригрозила она тогда, в стране начнется забастовка предприятий, блокировка дорог и «обвал продаж» в государственных магазинах.
- Лукашенко остался на своем посту, несмотря на ультиматум, и Тихановская объявила о начале общенациональной забастовке с 26 октября.
- В воскресенье в Белоруссии прошли акции протеста, в столице в них участвовали, по неофициальным данным, более 100 тыс. человек.