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Политика ,  
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Помпео отложил визит на Украину из-за беспорядков у посольства в Ираке
Госсекретарь США должен был прибыть в Киев 3 января и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. В начале месяца у Помпео также были запланированы поездки в Белоруссию, Казахстан и на Кипр
Фото: Erin Scott / Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео в связи с протестами у здания американского посольства в Багдаде решил отложить визит на Украину. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление Госдепа.

В сообщении указано, что поездка будет перенесена на ближайшее время.

На сайте ведомства при этом отмечается, что госсекретарь должен был прибыть в Киев 3 января и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, у Помпео были запланированы поездки в Белоруссию, Казахстан и на Кипр.

Посольство США в Ираке остановило консульскую работу на фоне беспорядков
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Беспорядки у здания посольства США в Ираке начались 31 декабря после авиаударов Вашингтона по позициям шиитской группировки «Катаиб Хезболлах». Протестующие поставили палатки возле дипмиссии, забросали здание камнями и разбили камеры. Им удалось частично прорваться на территорию посольства, охрана дипмиссии применила против демонстрантов слезоточивый газ. В результате посольство приостановило консульскую работу. По данным «Народных мобилизационных сил», в протестах пострадали не менее 62 человек.

На фоне демонстраций Пентагон направил в регион дополнительно 750 солдат для охраны персонала посольства. Президент США Дональд Трамп заявил, что к организации беспорядков причастен Иран. 1 января Reuters со ссылкой на заявление Вооруженных сил Ирака сообщило, что демонстранты прекратили акцию и «любые формы протеста».

Авторы: Наталия Анисимова, Артём Губенко
Теги: Майк Помпео, Украина, визит
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